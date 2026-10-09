Liverpool nhăm nhe 'cướp' Cherki của Man City

Theo giới truyền thông Anh, Rayan Cherki đang nằm trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của Liverpool để tăng cường sức sáng tạo.

Đội chủ sân Anfield có thể đầu tư khoản phí dao động khoảng 80 triệu bảng nếu xuất hiện cơ hội đưa tuyển thủ Pháp rời Etihad.

Liverpool muốn chiêu mộ Cherki thay Wirtz. Ảnh: MCFC

Liverpool từng quan tâm Cherki và tổ chức các cuộc gặp trực tiếp trước khi anh chuyển từ Lyon sang Man City vào tháng 6/2025. Khả năng chơi tiền vệ tấn công hoặc lùi sâu tham gia tổ chức bóng khiến cầu thủ 23 tuổi tiếp tục thu hút đội ngũ tuyển trạch của “The Kop”.

Kế hoạch này gắn với những dấu hỏi quanh Florian Wirtz. Liverpool chi rất nhiều tiền để chiêu mộ ngôi sao người Đức, nhưng anh chưa hòa nhập như mong đợi trong hệ thống của Arne Slot mùa trước, hay Andoni Iraola hiện tại. Nếu tình hình không cải thiện, Liverpool có thể cân nhắc bán Wirtz để tạo nguồn tài chính theo đuổi Cherki.

Wirtz vẫn chưa ghi bàn và chỉ có 1 kiến tạo sau 5 vòng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Cherki có 3 lần trực tiếp lập công và 2 đường chuyền thành bàn, giúp Man City toàn thắng với 15 điểm.

Ban lãnh đạo đội bóng thành phố cảng sẽ đánh giá màn trình diễn của Wirtz trong tháng 11 và 12, trước khi quyết định bước tiếp theo. Cho đến lúc này, Bayern Munich đã bày tỏ ý định đưa cựu cầu thủ Bayer Leverkusen về lại Bundesliga.

Cherki còn hợp đồng với Man City đến năm 2030, nên Liverpool khó đạt mục tiêu nếu đối thủ không muốn bán. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Anh cho rằng án phạt liên quan đến vụ việc tài chính có thể khiến đội chủ sân Etihad phải điều chỉnh lực lượng.

Arsenal được cho là đối thủ chính của Liverpool trong cuộc đua chuyển nhượng, trong khi PSG, Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich cũng quan tâm Cherki.