Video hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái máy bay tiêm kích JAS 39C Gripen

Hoàng hậu Thái Lan thực hiện chuyến bay đơn đầu tiên trên tiêm kích

Nhà vua Maha Vajiralongkorn trực tiếp theo dõi toàn bộ chuyến bay và tặng hoa chúc mừng Hoàng hậu sau khi bà hạ cánh an toàn.

Sau chuyến bay, nhà vua Thái Lan cũng trao cho Hoàng hậu Huy hiệu Vàng Gripen Order và trực tiếp gắn huy hiệu lên trang phục của bà. Đây là phần thưởng danh dự với đường thêu vàng dành cho những người điều khiển máy bay JAS 39 Gripen.

Hoàng hậu Suthida thực hiện chuyến bay tiêm kích.

Hoàng hậu lái chiếc JAS 39C Gripen một mình.

Kỹ năng hàng không của Hoàng hậu Suthida từ lâu được ghi nhận tại Thái Lan và quốc tế. Bà thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 13/5/1990 trên máy bay T-41D, thuộc Phi đội 604 tại căn cứ Không quân số 6.

Theo số liệu được The Nation Thailand công bố, tổng thời gian bay của Hoàng hậu trên các loại máy bay đạt 1.188 giờ 48 phút. Hoàng hậu cũng từng đảm nhiệm vai trò cơ phó, cùng Nhà vua thực hiện các chuyến bay Hoàng gia phục vụ hoạt động chính thức trong và ngoài Thái Lan.

Tổng thời gian bay của Hoàng hậu Thái Lan trên nhiều loại máy bay khác nhau.

Kỹ năng điều khiển máy bay của hai người từng thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế trong chuyến thăm chính thức Bhutan. Khi đó, Nhà vua trực tiếp điều khiển máy bay Hoàng gia, còn Hoàng hậu đảm nhiệm vị trí cơ phó. Hai người phối hợp thực hiện các thao tác cất cánh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Paro một cách an toàn và thuần thục. Đây là sân bay nổi tiếng với địa hình phức tạp, được đánh giá là một trong những địa điểm khó khăn nhất thế giới đối với hoạt động hàng không.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái máy bay đi công du

Để chuẩn bị cho chuyến bay đơn trên Gripen, Hoàng hậu trải qua chương trình huấn luyện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan. Bà có hai đợt lưu trú riêng tại tỉnh Surat Thani để phục vụ quá trình huấn luyện: từ ngày 20/8 đến ngày 4/9 và từ ngày 25/9 đến ngày 8/10.

Trong thời gian này, Hoàng hậu luyện tập trên thiết bị mô phỏng chuyến bay Gripen, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn của không quân nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu để thực hiện chuyến bay đơn.

Các chuyên gia giám sát chặt chẽ và hướng dẫn bà trong suốt quá trình huấn luyện tại căn cứ Không quân số 7 ở huyện Phun Phin, tỉnh Surat Thani. Đây là căn cứ không quân tiêm kích trực thuộc Không quân Hoàng gia Thái Lan.