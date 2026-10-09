Lịch sử đối đầu Real Sociedad vs Dep A Coruna: La Real chờ nối dài ưu thế, Depor tái ngộ Anoeta sau hơn 8 năm

Real Sociedad vs Dep A Coruna: Cặp đấu trở lại sau hơn 8 năm

Trước màn so tài giữa Real Sociedad vs Dep A Coruna, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Hai câu lạc bộ đã gặp nhau rất nhiều lần ở La Liga, đặc biệt trong giai đoạn “Superdepor” đầu những năm 2000, khi Deportivo là một thế lực của bóng đá Tây Ban Nha.

Sau khi Deportivo rớt hạng năm 2018, hai đội không còn gặp nhau ở giải đấu cao nhất. Lần gần nhất họ chạm trán là tháng 2/2018 tại Anoeta.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Sociedad thắng 3, hòa 1 và thua 1. Nếu quá khứ gần gọi tên La Real, hiện tại lại mở ra một câu chuyện khác. Deportivo trở lại La Liga với bộ mặt khó chịu, mới thua 1 trận sau 7 vòng. Trong khi đó, Real Sociedad vẫn loay hoay với hàng thủ để thủng lưới quá nhiều.

Real Sociedad vs Dep A Coruna 2004: Uranga chấm dứt “lời nguyền” Anoeta

Mùa 2003/04, Deportivo đến Anoeta ở vòng 32 với mục tiêu tiến gần nhóm dự cúp châu Âu. Khi đó, đội bóng xứ Galicia đã không thua trên sân Anoeta suốt 6 năm.

Deportivo có cơ hội mở tỷ số sớm nhưng Munitis không thắng được thủ môn Riesgo. Real Sociedad sau đó vùng lên. Phút 17, Gari Uranga lao người đánh đầu từ đường tạt của Garrido, ghi bàn duy nhất giúp đội chủ nhà thắng 1-0.

Trận thắng chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài của Deportivo tại Anoeta. Đây cũng là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội trong giai đoạn Superdepor.

Real Sociedad vs Dep A Coruna 2004: Trận đấu với bộ áo mượn

Ở vòng 8 mùa 2004/05, hai đội tái ngộ tại Anoeta trong một trận đấu có tình tiết hiếm thấy. Trọng tài Medina Cantalejo không cho phép Deportivo mặc bộ áo sân khách màu xanh, buộc đội khách phải mượn áo đỏ của chủ nhà để thi đấu.

Real Sociedad tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Kovacevic đánh đầu mở tỷ số ở phút 49, trước khi Jauregi ghi bàn thứ hai từ quả phạt góc của Nihat ở phút 67. Đội chủ nhà thắng 2-0.

Chiến thắng này giúp Real Sociedad leo lên vị trí thứ 7, tiếp tục cho thấy Anoeta là nơi Deportivo gặp nhiều khó khăn.

Dep A Coruna vs Real Sociedad 2016: Andone tỏa sáng, Depor thắng 5-1

Tháng 12/2016, Deportivo tạo nên chiến thắng đậm nhất trong các lần gặp Real Sociedad gần đây. Trên sân Riazor, đội chủ nhà dẫn 3-0 ngay sau hiệp một.

Florin Andone là ngôi sao nổi bật nhất với cú đúp, trong khi Sidnei và Ryan Babel cũng góp công. Real Sociedad chỉ ghi được bàn danh dự nhờ Yuri Berchiche. Deportivo thắng chung cuộc 5-1.

Đây là chiến thắng gần nhất của Deportivo trước Real Sociedad.

Real Sociedad vs Dep A Coruna 2017: Willian José định đoạt trận đấu

Ở lượt về mùa 2016/17 vào tháng 4/2017, Real Sociedad đáp trả ngay trên sân nhà. Willian José ghi bàn duy nhất ở phút 28, mang về chiến thắng 1-0 cho đội bóng xứ Basque.

Trận thắng tối thiểu này mở ra chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp của Real Sociedad trước Deportivo.

Dep A Coruna vs Real Sociedad 2017: Illarramendi lập cú đúp tại Riazor

Tháng 9/2017, Real Sociedad hành quân đến Riazor và nhập cuộc như vũ bão. Juanmi mở tỷ số ngay phút thứ 3, và chỉ một phút sau, Asier Illarramendi nhân đôi cách biệt.

Deportivo không bỏ cuộc. Adrián López rút ngắn tỷ số ở phút 27, rồi Florin Andone gỡ hòa 2-2 ở phút 50. Tuy nhiên, Diego Llorente đưa Real Sociedad vượt lên ở phút 83, trước khi Illarramendi hoàn tất cú đúp ở phút 87. Đội khách thắng 4-2 trong một trận đấu rượt đuổi đầy hấp dẫn.

Real Sociedad vs Dep A Coruna 2018: Đại thắng 5-0 tại Anoeta

Lần chạm trán gần nhất diễn ra vào tháng 2/2018 tại Anoeta. Willian José mở tỷ số ở phút 25 từ đường chuyền của Juanmi. Illarramendi sau đó ghi bàn từ một cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt.

Real Sociedad tiếp tục áp đảo và thắng đậm 5-0. Đây là chiến thắng cách biệt lớn nhất của La Real trước Deportivo trong các lần gặp nhau gần đây.

Vài tháng sau, Deportivo rớt hạng và hai đội không còn gặp nhau ở La Liga cho đến cuộc tái ngộ lần này.

Nhận định Real Sociedad vs Dep A Coruna: La Real coi chừng sự lì lợm của tân binh

Real Sociedad khởi đầu mùa giải chưa ổn định với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Họ ghi 9 bàn nhưng để thủng lưới tới 13 lần, tương đương gần 1,9 bàn thua mỗi trận. Hàng phòng ngự vẫn là vấn đề lớn của đội chủ sân Anoeta.

Dẫu vậy, chiến thắng 3-2 trên sân Valencia ở vòng gần nhất mang ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi Ander Barrenetxea ghi bàn quyết định ở những phút cuối. Kết quả này giúp Real Sociedad bước vào trận đấu với tâm lý tích cực hơn.

Dep A Coruna đang thể hiện bộ mặt khá khó chịu trong mùa giải trở lại La Liga. Sau 7 vòng, đội khách mới nhận duy nhất 1 thất bại, thắng 2 và hòa 4. Họ ghi 10 bàn và chỉ nhận 8 bàn thua, thành tích phòng ngự tốt hơn đáng kể so với Real Sociedad. Với vị trí thứ 7 cùng 10 điểm, đoàn quân của Antonio Hidalgo có cơ sở để hướng tới ít nhất 1 điểm tại Anoeta.

Tuy nhiên, vấn đề đáng ngại nhất của Dep A Coruna nằm trên hàng công. Pierre-Emerick Aubameyang phải nghỉ vì chấn thương đầu gối, trong khi Zakaria Eddahchouri cũng chưa thể trở lại. Aubameyang đã ghi 5 trong tổng số 10 bàn của Dep A Coruna tại La Liga mùa này và có thêm 2 kiến tạo. Mất chân sút số một khiến khả năng tạo đột biến của đội khách suy giảm đáng kể.

Về thế trận, Real Sociedad nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình nhờ lợi thế sân nhà. Dep A Coruna có thể chơi thận trọng hơn, giữ cự ly đội hình chặt chẽ rồi tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Tình hình lực lượng Real Sociedad vs Dep A Coruna

Real Sociedad không có Orri Óskarsson do treo giò. Álvaro Odriozola tiếp tục dưỡng thương, còn Héctor Fort chưa chắc có thể thi đấu. Jon Mikel Aramburu trở về từ đợt tập trung đội tuyển với vấn đề thể trạng, khiến vị trí hậu vệ trở thành nỗi lo trước ngày thi đấu.

Dep A Coruna vắng nhiều trụ cột: Zakaria Eddahchouri, Pierre-Emerick Aubameyang, Lorenzo Amatucci, Marc Casadó và Noé đều chấn thương. Sự vắng mặt của Aubameyang là tổn thất lớn nhất với đội khách.

Phong độ và lịch sử đối đầu Real Sociedad vs Dep A Coruna

Real Sociedad thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và thủng lưới 10 bàn. Đội chủ nhà ghi bàn đều đặn, nhưng hàng thủ còn nhiều sơ hở.

Dep A Coruna hòa 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và để thủng lưới 6 lần. Đội khách chưa thắng gần đây, nhưng vẫn cho thấy sự lì lợm.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Real Sociedad. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, La Real thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Dep A Coruna

Real Sociedad có thể tung ra đội hình với Álex Remiro trong khung thành. Hàng thủ gồm Jon Aramburu, Luken Beitia, Jon Martín và Sergio Gómez. Tuyến giữa có Job Ochieng, Jon Gorrotxategi và Carlos Soler. Gonçalo Guedes, Luka Sučić và Mikel Oyarzabal đá trên hàng công.

Dep A Coruna nhiều khả năng sử dụng Román trong khung thành. Hàng thủ gồm Ximo Navarro, Josema Giménez, Bright Ede và Giacomo Quagliata. Asp Jensen, Mario Soriano và Riki Rodríguez đá ở tuyến giữa, trong khi David Mella và Nsongo Bil đảm nhận nhiệm vụ tấn công.

Thống kê đáng chú ý trước trận Real Sociedad vs Dep A Coruna

Real Sociedad thắng 3 trong 5 lần gặp Deportivo gần nhất.

Đây là lần đầu hai đội gặp nhau ở La Liga kể từ tháng 2/2018.

Real Sociedad thắng Deportivo 5-0 trong lần chạm trán gần nhất tại Anoeta.

Deportivo thắng Real Sociedad 5-1 tại Riazor năm 2016, đây là chiến thắng gần nhất của họ trước La Real.

Aubameyang, người ghi 5/10 bàn của Deportivo mùa này, vắng mặt vì chấn thương.

Real Sociedad vs Dep A Coruna: Anoeta chờ chương mới

Từ thời Superdepor đến chuỗi trận đầy bàn thắng giai đoạn 2016-2018, Real Sociedad vs Dep A Coruna luôn là cặp đấu nhiều cảm xúc. Quá khứ gần gọi tên La Real, đặc biệt trên sân Anoeta, nơi Deportivo từng nhiều lần phải nhận thất bại.

Real Sociedad được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà và việc đối thủ vắng chân sút chủ lực. Oyarzabal, Soler và Sučić giúp đội chủ nhà có nhiều phương án tấn công.

Dù vậy, hàng thủ thủng lưới gần 2 bàn mỗi trận là điểm yếu mà Deportivo hoàn toàn có thể khai thác. Nếu đội khách giữ được sự lì lợm như từ đầu mùa, Anoeta có thể chứng kiến một trận đấu giằng co.

Dự đoán tỷ số Real Sociedad vs Dep A Coruna

Real Sociedad có lợi thế về sân nhà, chất lượng đội hình và lịch sử đối đầu. Dep A Coruna là đội bóng khó chịu, phòng ngự tốt hơn, nhưng thiếu Aubameyang khiến sức tấn công giảm đáng kể. Nếu cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, La Real có nhiều cơ sở để giữ lại 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Real Sociedad 2-1 Dep A Coruna.