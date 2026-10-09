Lịch sử đối đầu Sassuolo vs AC Milan: Berardi chờ nối dài mạch bất bại, Milan quyết phá dớp MAPEI Stadium

Sassuolo vs AC Milan: Cặp đấu của những cơn mưa bàn thắng

Trước màn so tài giữa Sassuolo vs AC Milan tại MAPEI Stadium, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Kể từ khi Sassuolo lên Serie A năm 2013, hai đội đã gặp nhau nhiều lần. Milan chiếm ưu thế về tổng thể, nhưng Sassuolo luôn là đối thủ đầy khó chịu.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Milan thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đáng chú ý, 5 trận đấu này có tổng cộng 20 bàn thắng, trung bình 4 bàn mỗi trận.

Nếu số liệu tổng thể gọi tên Milan, giai đoạn gần đây lại nghiêng về Sassuolo. Đội bóng xứ Emilia đã không thua trong 3 lần gặp Rossoneri gần nhất tại Serie A, trong đó có chiến thắng 2-0 vào tháng 5/2026.

Sassuolo vs AC Milan 2014: Berardi lập poker, Allegri mất ghế

Lần chạm trán nổi tiếng nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 1/2014 trên sân của Sassuolo. Khi đó, Sassuolo là tân binh Serie A, còn Milan do Massimiliano Allegri dẫn dắt.

Milan nhanh chóng dẫn trước 2-0, nhưng sau đó Domenico Berardi tạo nên màn trình diễn lịch sử. Tiền đạo trẻ khi ấy ghi cả 4 bàn thắng, giúp Sassuolo ngược dòng thắng 4-3.

Chỉ một ngày sau trận đấu, Milan sa thải Allegri. Đây là trận đấu đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt giữa Berardi và Rossoneri. Nhiều năm sau, Berardi vẫn là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất mỗi khi Sassuolo gặp Milan.

Sassuolo vs AC Milan 2022: Milan lên ngôi vô địch tại MAPEI Stadium

Tháng 5/2022, Milan đến sân của Sassuolo ở vòng cuối Serie A với chỉ một mục tiêu: giành điểm để chính thức vô địch.

Olivier Giroud lập cú đúp và Franck Kessié ghi thêm một bàn, giúp Milan thắng 3-0 ngay trong hiệp một. Rossoneri giành Scudetto đầu tiên sau 11 năm ngay tại MAPEI Stadium.

Đây là trận đấu đặc biệt nhất với người hâm mộ Milan trong lịch sử đối đầu với Sassuolo.

AC Milan vs Sassuolo 2023: Cú sốc 5-2 tại San Siro

Chỉ vài tháng sau khi vô địch, Milan nhận một trong những thất bại nặng nề nhất trước Sassuolo. Tháng 1/2023, đội bóng xứ Emilia đến San Siro và thắng đậm 5-2.

Thất bại này khiến Milan rơi vào khủng hoảng kết quả, đồng thời cho thấy Sassuolo luôn biết cách khai thác khoảng trống khi đối phương đẩy cao đội hình.

Sassuolo vs AC Milan 2024: Trận hòa 3-3 kịch tính

Tháng 4/2024, hai đội tiếp tục cống hiến một trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân của Sassuolo. Đội chủ nhà nhiều lần vượt lên dẫn trước, nhưng Milan đều tìm được bàn gỡ. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-3.

Trận đấu một lần nữa cho thấy các cuộc đối đầu giữa Sassuolo và Milan hiếm khi thiếu bàn thắng.

AC Milan vs Sassuolo Coppa Italia 2024: Milan thắng đậm 6-1

Tháng 12/2024, khi Sassuolo đang thi đấu ở Serie B, hai đội gặp nhau ở Coppa Italia tại San Siro. Milan thể hiện sức mạnh vượt trội và thắng đậm 6-1.

Đây là chiến thắng cách biệt lớn nhất của Milan trước Sassuolo trong các lần gặp nhau gần đây.

Sassuolo vs AC Milan mùa 2025/26: Sassuolo bất bại trước Rossoneri

Sassuolo trở lại Serie A mùa 2025/26 và tiếp tục gây khó khăn cho Milan. Hai đội hòa nhau 2-2 ở một lần gặp nhau trong mùa giải.

Đến tháng 5/2026, Sassuolo tạo nên bất ngờ khi đánh bại Milan 2-0. Chiến thắng này nối dài chuỗi 3 trận bất bại của Sassuolo trước Rossoneri tại Serie A.

Đây là dữ kiện quan trọng trước cuộc tái ngộ sắp tới. Milan sẽ phải rất thận trọng khi đến MAPEI Stadium.

Nhận định Sassuolo vs AC Milan: Rossoneri coi chừng cái bẫy MAPEI Stadium

Sassuolo bước vào trận đấu với phong độ tương đối thất thường. Sau 5 vòng, đội chủ nhà có 7 điểm, ghi 9 bàn nhưng cũng nhận 9 bàn thua. Những con số này phản ánh lối chơi cởi mở của Sassuolo: tạo ra cơ hội và ghi bàn đều đặn, nhưng hàng thủ chưa mang lại sự an tâm.

Điểm đáng chú ý là Sassuolo đang chơi rất ấn tượng trên sân nhà. Những chiến thắng trước Torino và đặc biệt là Juventus cho thấy họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho các đối thủ mạnh hơn. Với những cầu thủ giàu khả năng tạo đột biến như Domenico Berardi hay Armand Laurienté, đội chủ nhà có thể phản công nhanh để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Milan.

Tuy nhiên, Sassuolo cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự. Nhận trung bình 1,8 bàn thua mỗi trận tại Serie A là vấn đề đáng lo ngại trước một Milan sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng.

Ở chiều ngược lại, AC Milan có phong độ ổn định hơn tại Serie A với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua sau 5 vòng. Những chiến thắng trước Torino và Lecce cho thấy Milan vẫn giải quyết tốt các trận đấu trước đối thủ yếu hơn.

Dẫu vậy, thất bại 0-2 trước Benfica tại Europa League cho thấy Rossoneri vẫn gặp khó khi bị đối phương gây sức ép mạnh. Những vấn đề nhân sự ở một số vị trí cũng có thể ảnh hưởng đến cách bố trí đội hình của đội khách.

Về thế trận, Sassuolo nhiều khả năng chơi chắc chắn và tận dụng tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Milan được dự đoán kiểm soát bóng nhiều hơn và gây sức ép bằng khả năng phối hợp cùng chất lượng cá nhân trên hàng công.

Tình hình lực lượng Sassuolo vs AC Milan

Sassuolo gặp khủng hoảng lực lượng với 6 cầu thủ chấn thương: Jay Idzes, Cristian Volpato, Sebastian Walukiewicz, Ismaël Koné, Fali Candé và Edoardo Pieragnolo. Sự vắng mặt của trung vệ Idzes và tiền vệ Koné là tổn thất đáng kể với đội chủ nhà.

AC Milan vắng Pervis Estupinán và Alexis Saelemaekers vì chấn thương. Hai hành lang cánh của đội khách vì thế sẽ phải có sự điều chỉnh.

Phong độ và lịch sử đối đầu Sassuolo vs AC Milan

Sassuolo thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 9 bàn và thủng lưới 9 bàn. Đội chủ nhà có phong độ khá tốt, nhưng hàng thủ còn nhiều vấn đề.

AC Milan thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và thủng lưới 5 lần. Rossoneri thể hiện sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Lịch sử đối đầu gần đây khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Milan thắng 2, hòa 2 và thua 1. Tuy nhiên, Sassuolo bất bại trong 3 lần gặp Milan gần nhất tại Serie A.

Đội hình dự kiến Sassuolo vs AC Milan

Sassuolo có thể tung ra đội hình với Arijanet Muric trong khung thành. Hàng thủ gồm Cinquegrano, Duje Caleta-Car, Tarik Leysen và Josh Doig. Kristian Thorstvedt, Nemanja Matic và Bakola đá ở tuyến giữa. Domenico Berardi, Sebastiano Esposito và Armand Laurienté đảm nhận nhiệm vụ tấn công.

AC Milan nhiều khả năng sử dụng Mike Maignan bắt chính. Hàng thủ gồm Mario Gila, Koni De Winter và Strahinja Pavlovic. Samuel Chukwueze, Luka Modric, Adrien Rabiot và Diego Moreira đá ở tuyến giữa. Christian Pulisic, Cisse và Gonçalo Ramos đá trên hàng công.

Thống kê đáng chú ý trước trận Sassuolo vs AC Milan

Sassuolo bất bại trong 3 lần gặp Milan gần nhất tại Serie A, với 1 chiến thắng và 2 trận hòa.

5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 20 bàn thắng, trung bình 4 bàn mỗi trận.

Domenico Berardi từng ghi cả 4 bàn giúp Sassuolo thắng Milan 4-3 năm 2014.

Milan giành Scudetto 2021/22 sau chiến thắng 3-0 trên sân của Sassuolo.

Sassuolo từng thắng Milan 5-2 ngay tại San Siro năm 2023.

Sassuolo đã đánh bại Juventus trên sân nhà mùa này.

Sassuolo vs AC Milan: MAPEI Stadium chờ chương mới

Từ cú poker của Berardi năm 2014, Scudetto năm 2022 đến chuỗi bất bại của Sassuolo, Sassuolo vs AC Milan luôn là cặp đấu nhiều bất ngờ. Quá khứ gần gọi tên Sassuolo, và Milan có đủ lý do để thận trọng.

Milan vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và chiều sâu lực lượng. Modric, Rabiot, Pulisic và Gonçalo Ramos giúp đội khách có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, Sassuolo đang chơi rất tốt trên sân nhà và từng đánh bại Juventus mùa này. Nếu Berardi và Laurienté được tự do hoạt động, Milan hoàn toàn có thể trải qua thêm một chuyến làm khách khó khăn.

Dự đoán tỷ số Sassuolo vs AC Milan

AC Milan có lợi thế về chất lượng đội hình và sự cân bằng giữa các tuyến. Sassuolo đủ sức ghi bàn và đang có thành tích đối đầu tốt gần đây, nhưng hàng thủ thiếu nhiều trụ cột là điểm trừ lớn. Nếu tận dụng tốt cơ hội và hạn chế sai sót, Milan có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Sassuolo 1-2 AC Milan.