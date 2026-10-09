Học vấn đáng nể của Ánh Viên

Sau nhiều năm miệt mài trên đường đua xanh, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tinh thần học tập nghiêm túc và ý chí không ngừng vươn lên. Rời xa những cuộc tranh tài đỉnh cao, cựu kình ngư vẫn bền bỉ theo đuổi tri thức, đồng thời tìm cách lan tỏa tình yêu bơi lội đến thế hệ trẻ.

Cuối năm 2025, Ánh Viên hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ niên khóa 2023-2025 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM với kết quả học tập xuất sắc.

Cuối năm 2025, Ánh Viên đã nhận bằng Thạc sĩ. Ảnh: FBNV

Trong dịp này, nữ kình ngư gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng ban giám hiệu nhà trường vì đã đồng hành, hỗ trợ cô trong suốt quá trình học tập. Năm 2023, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, Ánh Viên đã giành giải nhất tại hội nghị nghiên cứu khoa học với đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú tập luyện môn bơi lội cho trẻ em lứa tuổi 8-10”.

Đề tài tập trung vào việc tìm kiếm những giải pháp giúp trẻ trong độ tuổi từ 8 đến 10 hứng thú hơn với việc tập luyện bơi lội. Đây cũng là lĩnh vực gắn liền với kinh nghiệm thực tiễn mà Ánh Viên tích lũy qua nhiều năm thi đấu và tập luyện chuyên nghiệp.

Cô giáo đã đồng hành cùng Ánh Viên trong chặng đường học tập dài. Ảnh: FBNV

Với kết quả này, cô trở thành đại diện thuyết trình tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc trong lĩnh vực thể dục thể thao. Thành tích nghiên cứu là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình học tập của nữ vận động viên, cho thấy những kinh nghiệm trên đường đua xanh có thể tiếp tục được phát triển thành kiến thức phục vụ công tác huấn luyện.

Trước khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của bơi lội Việt Nam. Cô sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể, trong đó có Huy chương Vàng Olympic trẻ, 2 Huy chương Bạc thế giới, 2 Huy chương Đồng ASIAD và 25 Huy chương Vàng SEA Games.

Hình ảnh Ánh Viên thi đấu.

Những thành tích ấy đưa Ánh Viên trở thành một trong những vận động viên tiêu biểu của thể thao nước nhà. Đằng sau các tấm huy chương là quá trình tập luyện kéo dài, đòi hỏi tính kỷ luật, sự kiên trì và khả năng vượt qua những giới hạn của bản thân.

Không chỉ gây chú ý bởi thành tích thể thao và học tập, Ánh Viên còn được biết đến với quân hàm trung tá quân nhân chuyên nghiệp. Theo thông tin được công bố, cô được thăng quân hàm từ ngày 5/7/2023, khi 27 tuổi.

Ánh được nhận quyết định thăng quân hàm lên trung tá quân nhân chuyên nghiệp ở tuổi 27.

Sau khi rời đấu trường chuyên nghiệp, nữ kình ngư chuyển hướng sang công việc huấn luyện và phổ biến kỹ năng bơi lội. Cô trực tiếp giảng dạy tại câu lạc bộ bơi mang tên mình, đồng thời chia sẻ kiến thức qua mạng xã hội. Những video hướng dẫn bơi với cách truyền đạt gần gũi, dí dỏm và dễ hiểu của Ánh Viên thu hút đông đảo người xem, trong đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Từ thành tích trên đường đua xanh đến kết quả học tập ở bậc sau đại học, hành trình của Ánh Viên cho thấy sự bền bỉ của một vận động viên không chỉ nằm ở những cuộc tranh tài. Việc tiếp tục học tập, nghiên cứu và trực tiếp hướng dẫn người khác cũng là cách cô phát huy kinh nghiệm đã tích lũy, góp phần đưa môn bơi đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.