Liverpool chi 250 triệu euro chiêu mộ Mbappe?

Theo nhà báo Tây Ban Nha Francois Gallardo, Liverpool đang là điểm đến ưu tiên của Mbappé nếu anh rời Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Chân sút 27 tuổi hiện còn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia đến năm 2029, nhưng được cho là không hài lòng với sự ủng hộ trong phòng thay đồ.

Gallardo nhận định, mức phí chuyển nhượng của Mbappé có thể lên tới 200–250 triệu euro. Nếu thương vụ đạt mốc 250 triệu euro, tiền đạo người Pháp sẽ vượt Neymar để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử.

Tuy nhiên, Real Madrid chưa có ý định để ngôi sao chủ lực ra đi và chỉ cân nhắc những đề nghị đặc biệt lớn. Những thông tin về khả năng Mbappé chia tay đội bóng vào năm 2027 hiện chưa được các bên xác nhận.

Sau cú đúp vào lưới Monaco, tiền đạo người Pháp đã có 11 bàn thắng chỉ sau 6 trận ở giai đoạn vòng bảng, ngang bằng thành tích Ronaldo ở mùa 2015/16.

Liverpool từng tiến rất gần Mbappé khi Jurgen Klopp còn dẫn dắt đội bóng. Tiền đạo người Pháp tiết lộ mẹ anh yêu mến Liverpool và từng mong muốn con trai gia nhập đội chủ sân Anfield.

Dù vậy, Mbappé cuối cùng chọn PSG để tiếp tục sự nghiệp tại quê nhà.

Nếu những thông tin trên trở thành hiện thực, Liverpool có thể một lần nữa theo đuổi thương vụ đình đám này vào mùa hè 2027.