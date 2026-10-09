Lịch sử đối đầu Como vs AS Roma: Fabregas chờ nối dài mạch thắng tại Sinigaglia, Roma của Gasperini quyết giữ ngôi đầu

Como vs AS Roma: Cuộc đối đầu mới của Serie A

Trước màn so tài giữa Como vs AS Roma ở Serie A, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Hai câu lạc bộ từng gặp nhau ở Serie A trong nhiều thập kỷ trước. Tuy vậy, cặp đấu này chỉ thực sự trở lại khi Como quay về giải đấu cao nhất nước Ý năm 2024.

Kể từ đó, hai đội đã gặp nhau 4 lần tại Serie A. Como thắng 2, AS Roma thắng 2 và chưa có trận hòa nào. Đáng chú ý, đội chủ nhà luôn là đội giành chiến thắng: Como thắng cả hai trận tại Sinigaglia, còn Roma thắng cả hai trận tại Olimpico.

Nếu quá khứ cho thấy sự cân bằng, hiện tại lại mở ra một câu chuyện đáng chờ đợi. Roma đang dẫn đầu Serie A, còn Como của Cesc Fabregas có 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Como vs AS Roma tháng 12/2024: Tân binh tạo cú sốc tại Sinigaglia

Lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở kỷ nguyên mới diễn ra vào tháng 12/2024 trên sân Giuseppe Sinigaglia. Khi đó, Como vừa trở lại Serie A sau hơn hai thập kỷ, còn Roma đang trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời HLV Claudio Ranieri.

Como chơi đầy tự tin và thắng 2-0. Đội bóng của Fabregas không chỉ kiểm soát thế trận tốt mà còn giữ sạch lưới trước một đối thủ giàu truyền thống.

Chiến thắng này là cột mốc đáng nhớ với Como, cho thấy dự án đầy tham vọng bên bờ hồ Como đã sẵn sàng cạnh tranh với những đội bóng lớn của Serie A.

AS Roma vs Como tháng 3/2025: Roma ngược dòng tại Olimpico

Ở lượt về mùa 2024/25, Como tiếp tục gây khó khăn cho Roma ngay tại Olimpico. Lucas Da Cunha mở tỷ số ở phút 44, giúp đội khách dẫn trước sau hiệp một.

Tuy nhiên, Roma của Ranieri thể hiện bản lĩnh trong hiệp hai. Alexis Saelemaekers gỡ hòa ở phút 61, trước khi Artem Dovbyk ghi bàn quyết định ở phút 76, giúp đội chủ nhà thắng ngược 2-1.

Trận đấu cho thấy Como luôn biết cách tạo ra thử thách cho Roma, nhưng sân nhà vẫn là điểm tựa lớn của đội bóng thủ đô.

AS Roma vs Como tháng 12/2025: Wesley định đoạt trận đấu

Mùa 2025/26, Roma dưới thời Gian Piero Gasperini tiếp đón Como tại Olimpico vào tháng 12/2025. Hai đội chơi chặt chẽ và hiệp một khép lại không bàn thắng.

Phút 61, Wesley ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho Roma. Đây là trận đấu ít bàn thắng nhất giữa hai đội, phản ánh sự chắc chắn của Roma dưới thời Gasperini.

Với chiến thắng này, Roma vươn lên dẫn trước Como trong lịch sử đối đầu ở kỷ nguyên mới.

Como vs AS Roma tháng 3/2026: Trận chiến giành vé Champions League

Lần chạm trán gần nhất diễn ra vào tháng 3/2026 tại Sinigaglia, trong bối cảnh cực kỳ đặc biệt. Como và Roma bước vào trận với cùng số điểm và đang cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 4, tấm vé cuối cùng dự Champions League.

Como một lần nữa chứng minh sức mạnh trên sân nhà khi thắng 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng của Fabregas cân bằng thành tích đối đầu với Roma, đồng thời tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua vào top 4.

Đây là dữ kiện đáng chú ý trước cuộc tái ngộ sắp tới. Roma chưa thể giành điểm nào trong hai lần làm khách tại Sinigaglia.

Nhận định Como vs AS Roma: Roma coi chừng pháo đài Sinigaglia

Cuộc đối đầu giữa Como và AS Roma hứa hẹn mang đến màn đấu trí chiến thuật hấp dẫn. Cả hai đội đều theo đuổi lối chơi chủ động, nhưng có cách tiếp cận khác nhau. Como của HLV Cesc Fabregas chú trọng kiểm soát và luân chuyển bóng, trong khi Roma dưới thời Gasperini thể hiện sự hiệu quả ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Como khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn trước khi bất ngờ thua Frosinone 0-2. Tuy nhiên, những chiến thắng trước Napoli, Genoa và Parma cho thấy đội bóng này đủ khả năng tạo khác biệt khi hệ thống vận hành đúng nhịp. Nico Paz tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong các pha tổ chức. Assane Diao và Martin Baturina mang đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng khai thác khoảng trống giữa các tuyến.

AS Roma đang dẫn đầu Serie A với 13 điểm sau 5 vòng, ghi 14 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Donyell Malen là mũi nhọn nguy hiểm, trong khi Paulo Dybala và Matías Soulé đem lại sự linh hoạt trong các tình huống phối hợp ở 1/3 cuối sân. Hệ thống ba trung vệ giúp Roma duy trì quân số phòng ngự nhưng vẫn hỗ trợ tốt cho hai hành lang cánh.

Điểm nóng nhiều khả năng nằm ở khu vực trung tuyến, nơi Como cần thoát khỏi sức ép tầm cao của đối thủ. Roma có lợi thế về tính tổ chức và khả năng chuyển trạng thái, nhưng việc thiếu Bryan Cristante có thể ảnh hưởng đến sự ổn định. Nếu duy trì được nhịp kiểm soát và hạn chế mất bóng ở khu vực nguy hiểm, Como hoàn toàn đủ sức giữ lại điểm số.

Tình hình lực lượng Como vs AS Roma

Como có lực lượng đầy đủ nhất cho trận đấu này. Đây là cơ sở để HLV Fabregas tung ra đội hình mạnh nhất trước đội đầu bảng.

AS Roma vắng Bryan Cristante. Sự vắng mặt của tiền vệ giàu kinh nghiệm này khiến Gasperini phải điều chỉnh tuyến giữa, nhiều khả năng với bộ đôi Marten de Roon và Manu Koné.

Phong độ và lịch sử đối đầu Como vs AS Roma

Como thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 12 bàn và nhận 7 bàn thua. Đội bóng của Fabregas đang có phong độ tấn công rất ấn tượng.

AS Roma bất bại trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng thủ đô ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Lịch sử đối đầu ở kỷ nguyên mới hoàn toàn cân bằng. Trong 4 lần gặp nhau tại Serie A kể từ năm 2024, mỗi đội thắng 2 trận, và đội chủ nhà luôn là đội chiến thắng.

Đội hình dự kiến Como vs AS Roma

Como có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Jean Butez trong khung thành. Hàng thủ gồm Yan Couto, Jacobo Ramón, Trevoh Chalobah và Álex Valle. Luis Milla cùng Lucas Da Cunha đá tiền vệ trụ. Assane Diao, Nico Paz và Martin Baturina hỗ trợ cho Anastasios Douvikas.

AS Roma nhiều khả năng đá 3-4-2-1 với Mile Svilar bắt chính. Bộ ba trung vệ gồm Gianluca Mancini, Evan Ndicka và Mario Hermoso. Nahuel Molina, Marten de Roon, Manu Koné và Wesley đá ở tuyến giữa. Paulo Dybala cùng Lorenzo Pellegrini hỗ trợ cho Donyell Malen.

Thống kê đáng chú ý trước trận Como vs AS Roma

Como và AS Roma mỗi đội thắng 2 trong 4 lần gặp nhau tại Serie A kể từ năm 2024.

Đội chủ nhà thắng cả 4 trận đối đầu giữa hai đội ở kỷ nguyên mới.

Roma chưa có điểm nào sau 2 lần làm khách tại Sinigaglia.

Chưa có trận hòa nào giữa hai đội kể từ khi Como trở lại Serie A.

Wesley, người ghi bàn duy nhất trong trận Roma thắng 1-0 tháng 12/2025, nhiều khả năng đá chính.

Roma đang dẫn đầu Serie A với 13 điểm sau 5 vòng và chỉ thủng lưới 3 bàn.

Como vs AS Roma: Sinigaglia chờ chương mới

Từ cú sốc 2-0 năm 2024 đến trận chiến giành vé Champions League tháng 3/2026, Como vs AS Roma đã nhanh chóng trở thành một trong những cặp đấu đáng chú ý của Serie A. Quá khứ không gọi tên đội nào, nhưng quy luật sân nhà lại nghiêng về Como.

Roma vẫn là đội có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Malen, Dybala, Koné và hàng thủ chắc chắn giúp đội bóng thủ đô có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, Como đang có phong độ cao, lực lượng đầy đủ và từng hai lần đánh bại Roma tại Sinigaglia. Nếu Nico Paz được tự do hoạt động, đội đầu bảng hoàn toàn có thể trải qua một buổi tối khó khăn.

Dự đoán tỷ số Como vs AS Roma

Como có lợi thế sân nhà, lực lượng đầy đủ và thành tích đối đầu ấn tượng trên sân nhà. AS Roma lại sở hữu hàng thủ chắc chắn và phong độ bất bại. Với hai đội cân bằng về nhiều mặt, một trận hòa là kịch bản hợp lý.

Dự đoán tỷ số: Como 1-1 AS Roma.