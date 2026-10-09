Đình Bắc chấn thương: Cầu thủ cần thời gian bao lâu để hồi phục giữa 2 trận đấu?

Ba ngày giữa 2 trận, còn di chuyển giữa các nước

Đình Bắc gặp chấn thương ở cuối trận CAHN thắng Lion City Sailors tối 8/10 tại Singapore.

Theo các cập nhật sáng nay, Đình Bắc bị đụng dập cơ, chấn thương không nghiêm trọng, sẽ cần khoảng 4 - 5 ngày hồi phục trước khi quay lại tập luyện, thi đấu.

Đình Bắc thi đấu trong trận CAHN - Lion City Sailors. Ảnh: Công An Hà Nội FC.

Trước đó, Đình Bắc có ra sân trong trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia (trận tranh hạng Ba ở giải FIFA ASEAN Cup) vào chiều 5/10 tại Indonesia. Như vậy, trận đấu đó cách trận tối qua 3 ngày, mà trong khoảng thời gian này, Bắc còn phải di chuyển từ nước này sang nước khác và chuẩn bị thi đấu.

Vậy khoảng nghỉ 3 ngày giữa 2 trận có đủ để cầu thủ hồi phục không?

Thời gian nghỉ tối thiểu nên là 72 giờ

Tại cuộc họp tháng 11/2025, FIFA và hơn 30 tổ chức đại diện cầu thủ ủng hộ nguyên tắc có ít nhất 72 giờ nghỉ giữa các trận. Tất nhiên, đây là nguyên tắc bảo vệ sức khỏe cầu thủ được thống nhất tại cuộc họp chứ chưa phải là quy định đã áp dụng đồng loạt ở tất cả các giải đấu.

Còn trong một hướng dẫn của FIFPRO (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế), thì thời gian hồi phục từ 5 ngày trở lên giúp cầu thủ thi đấu hiệu quả hơn và giảm nguy cơ chấn thương; còn thời gian hồi phục ngắn giữa các trận đấu (ít hơn 96 giờ) đi kèm với nguy cơ chấn thương cao hơn.

Như vậy, có thể hiểu rằng thời gian hồi phục 3 ngày giữa 2 trận đấu không phải là mức đủ để tất cả các cầu thủ hồi phục hoàn toàn.

Hai tiền đạo của ĐT Việt Nam đều đang dính chấn thương. Ảnh: TPO.

Tất nhiên, với Đình Bắc, lịch thi đấu là một yếu tố đáng chú ý, nhưng cũng không phải là cơ sở để kết luận nguyên nhân chấn thương.

Dù sao, khán giả cũng rất hi vọng trong thời gian tới, Đình Bắc có thời gian phục hồi nhiều hơn giữa các trận đấu để giảm nguy cơ chấn thương, còn với lần này thì có thể mau chóng bình phục, sớm trở lại tập luyện, thi đấu.