Vụ xô xát tại quán dê: Nam thanh niên đến nhà người đàn ông cầm điếu cày xin lỗi

Liên quan đến diễn biến mới của vụ xô xát xảy ra trước nhà hàng Cường Dê, anh Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng, cho biết sau sự việc, anh Nguyễn Văn Thắng vài lần đến nhà riêng ông Dương Văn Hưng để xin lỗi.

Ông Hưng (SN 1959) là người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong đoạn clip cầm vật giống điếu cày đuổi theo anh Thắng, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Theo anh Hào, dù đến gặp và xin lỗi ông Hưng, đến nay anh Thắng chưa có lời xin lỗi chính thức nào với nhà hàng.

Chủ nhà hàng cũng cho biết trong một số lần đến nhà ông Hưng, anh Thắng vẫn có những lời lẽ mà anh cho là xúc phạm mình. Sau những ngày cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng bởi vụ việc, ông Hưng hiện trở lại làm việc bình thường tại nhà hàng.

Đáng chú ý, khi đến nhà ông Hưng để xin lỗi, anh Thắng phát trực tiếp cuộc gặp trên mạng xã hội. Trên livestream, anh Thắng cho biết ông Hưng chưa bắt tay mình và nói sẽ tiếp tục quay lại: “Ngày mai em lại vào tiếp. Bao giờ bác bắt tay thì thôi”.

Anh Thắng phát trực tiếp trên mạng xã hội khi đến nhà ông Hưng để xin lỗi sau vụ việc.

Trước khi rời đi, anh Thắng chào: “Cháu về đây ông Hưng ơi”. Nam thanh niên đồng thời cho rằng sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa mình với chủ nhà hàng Cường Dê, “hoàn toàn không liên quan” đến ông Hưng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc giữa anh Thắng và ông Dương Văn Hưng trước nhà hàng Cường Dê, phường Tây Hoa Lư. Trong clip, hai người xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó ông Hưng cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo anh Thắng. Trả lời phóng viên sau vụ việc, ông Hưng cho biết trước khi xảy ra cảnh được ghi lại trong clip, giữa hai người lời qua tiếng lại.

Theo lời ông Hưng, anh Thắng liên tục có những lời lẽ xúc phạm, thách thức và phun trầu vào mặt khiến ông tức giận. Nhìn lại sự việc, ông Hưng nói bản thân rất buồn và suy nghĩ nhiều về cách ứng xử của mình. Các con đang làm việc tại Hà Nội khi biết chuyện cũng vội trở về nhà. Ông cho biết nếu được lựa chọn lại, ông sẽ tránh đi nơi khác và báo cơ quan chức năng giải quyết thay vì phản ứng trong lúc nóng giận.

Những ngày sau đó, cuộc sống và công việc của ông Hưng từng bị ảnh hưởng, song theo anh Hào, hiện người đàn ông này đã trở lại làm việc bình thường tại nhà hàng.

Liên quan quá trình xử lý vụ việc, hiện Công an phường Tây Hoa Lư đã chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo quy định.

“Những ngày qua, ông Hưng cùng luật sư cũng đã đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.”, anh Hào thông tin thêm.