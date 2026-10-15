Vị Thu
Vanhoavaphattrien xin giới thiệu bài thơ Vị Thu của tác giả Hoàng Thị Anh Thư.
Vị Thu
Con thèm một bát canh cua,
Nấu hoa thiên lý cuối giàn gió reo.
Con thèm một dúm cốm non,
Chuối tiêu trứng cuốc nhuốm thu khẽ khàng.
Con thèm một bát chè sen,Dậy mùi hoa bưởi, sắn dây trắng ngần.Con thèm mắm cốt, chả rươi,Hanh hao vỏ quýt, dậy mùi sắc thu.
Con thèm một chiếc dẻo chay,Ngọt, thơm hương nếp quyện tan chén trà.Con thèm chút nắng thu vàng,Đỏ tươi roi rói quả hồng đu đưa.
Con thèm một điệu hát ru,Ngọt ngào, trong vắt mẹ ngồi đưa nôi.Con thèm câu hát đồng dao,Ngân lên soi bóng trăng rằm thu sang.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bai-tho-vi-thu-a35455.html