Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Kế hoạch số 395/KHLT-UBND-BNNMT về việc phối hợp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các giá trị văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế.