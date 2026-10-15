Người dân TP.HCM bật khóc trước bia mộ liệt sĩ

Ngày 15/10, nhiều người dân tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) để dâng hương, dâng hoa lên phần mộ các liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong dòng người đến viếng, có cựu chiến binh, con cháu của các gia đình giàu truyền thống cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Nhiều người bật khóc khi đứng trước bia mộ chưa xác định được thông tin.

Bà Ninh Thị Thuần (phường Lái Thiêu, TP.HCM) nói trong nước mắt: "Những ngày này, cứ xem trên báo đài thấy đưa tin về Chiến dịch 500 ngày đêm và lễ truy điệu, an táng các Anh hùng liệt sĩ là tôi khóc. Tôi hạnh phúc khi các liệt sĩ được về yên nghỉ cùng đồng đội, trong vòng tay của nhân dân. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy bia mộ chưa xác định danh tính, tôi lại nghẹn ngào".

Một người dân thành kính chỉnh lại lá cờ Tổ quốc trên phần mộ liệt sĩ. Mỗi tấm bia được đánh số theo thứ tự được lực lượng chức năng tìm thấy, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Đằng sau đó là một cái tên, một danh tính liệt sĩ chờ được tìm lại để trở về với gia đình, quê hương.

Bà Đinh Tú Quyên (phường Pleiku, Gia Lai) chia sẻ: "Tôi đi từ Gia Lai vào TP.HCM tối qua. Tôi tự nhủ bằng mọi cách, hôm nay mình phải có mặt ở đây để có thể nghiêng mình tạ ơn trước các Anh hùng liệt sĩ. Tôi là bộ đội về hưu, con gái và con rể cũng là bộ đội, dòng máu chảy trong từng thành viên gia đình tôi là dòng máu Bộ đội Cụ Hồ".

Những nén nhang, hoa cúc trắng phủ đầy phần mộ liệt sĩ.

Trong khuôn viên nghĩa trang, không khó để bắt gặp hình ảnh người trẻ mang theo hoa cúc trắng đến bày tỏ niềm kính trọng và biết ơn với các thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương cho nền độc lập dân tộc.

Nhiều người ở xa cho biết họ sắp xếp công việc trước vài ngày, đón chuyến xe sớm lên TP.HCM để có mặt tại nơi vừa an táng 731 liệt sĩ sáng 14/10.

Các phần mộ mới được phủ Quốc kỳ, thành kính đặt hoa cúc trắng sau lễ an táng. Người dân cùng nhau chăm chút hương khói cho từng liệt sĩ.

Dòng người liên tục đổ về nghĩa trang liệt sĩ, mang theo tấm lòng thành kính và biết ơn trước hương linh của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và nằm lại trên đất mẹ vì tương lai của đất nước.

Hoa trắng, nước mắt tiễn 731 liệt sĩ qua những con đường TP.HCM Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.