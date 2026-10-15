Video tàu container trúng thủy lôi, chìm dần trên eo biển Hormuz

Iran thông báo rằng tàu container cỡ lớn thuộc sở hữu của UAE, chở hơn 2.500 container, bị trúng thủy lôi, phát nổ và chìm vào sáng nay tại hành lang phía nam Oman thuộc eo biển Hormuz.

Tàu container bị chìm sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz hôm 14/10, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền trong khu vực và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc. Hơn 20 tàu chở dầu và các loại tàu khác bị tấn công trong tháng này.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore, tàu container GFS Pride đăng ký tại Singapore bốc cháy rồi chìm. Toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn đều được cứu sống.

Khói bốc lên từ tàu container GFS Pride đang nghiêng sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz ngày 14/10/2026. (Ảnh: Mạng xã hội)

Các hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ con tàu đang nghiêng, cùng hàng chục container trôi nổi trên mặt nước.

Một tàu khác cũng đăng ký tại Singapore, GFS Giselle, bị tấn công trong cùng ngày và chịu hư hại phần thân tàu. Con tàu vẫn có thể tự vận hành rời khỏi khu vực. Không có thương vong nào trong số các thành viên thủy thủ đoàn được báo cáo. Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết GFS Pride, chở hơn 2.500 container, bị chìm khi di chuyển trên tuyến đường mà lực lượng này mô tả là “không được cấp phép và nguy hiểm”.

“Các tàu thuyền địa phương và ngư dân phải hết sức thận trọng khi di chuyển trên tuyến đường này để tránh va chạm với các container đang trôi nổi trên mặt nước”, Hải quân IRGC tuyên bố trong thông cáo được Press TV dẫn lại.

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, hồi đầu tháng tái khẳng định rằng Tehran sẽ không mở cửa trở lại tuyến hàng hải trọng yếu này cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran. Thông thường, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng một phần tư lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được giao dịch bằng đường biển trên toàn thế giới. Các điều kiện của Iran bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng những khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa.

Hải quân Mỹ cho biết lực lượng này dẫn đường cho hơn 1.600 tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến giữa tháng 9, theo những tuyến hàng hải mà Iran coi là bất hợp pháp.

Hôm 10/10, lực lượng Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tàu chở hàng rời Ocean Molica mang cờ Panama. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết con tàu tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Hôm 14/10, CENTCOM công bố video ghi lại cuộc tấn công ngày 6/10 nhằm vào một tàu đang di chuyển trên biển.

Mỹ cáo buộc con tàu này “tiến hành hoạt động giám sát và xác định mục tiêu là các tàu Hải quân Mỹ” thay mặt cho Iran.

Lực lượng Mỹ “vô hiệu hóa” tàu chở hàng mà họ cho là định phá vỡ lệnh phong tỏa, cáo buộc thủy thủ đoàn phớt lờ nhiều lời cảnh báo và cố tình vượt qua lệnh phong tỏa hải quân đang được áp đặt đối với Iran.

Về quá trình đàm phán, hôm 9/10, Iran tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở cửa trở lại eo biển Hormuz là chưa thỏa đáng, mặc dù Washington chấp nhận một số trong bảy điều kiện mà Tehran đưa ra. Các quan chức Iran cho biết họ đang xem xét phản hồi của Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng giao tranh vẫn có thể tái diễn ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận.