Đoàn nhà trai 65 người từ 4 quốc gia vào ngõ nhỏ Hà Nội đón dâu

Tháng 9/2026, đoàn nhà trai 65 người tiến vào con ngõ nhỏ ở xã Ô Diên, Hà Nội để dự đám cưới của Phương Thảo (sinh năm 1998) và Eoin Aylward, chàng trai đến từ Kilkenny, Ireland.

Dù biết trước số khách tham dự, Thảo vẫn choáng ngợp khi thấy người thân, bạn bè của chồng có mặt đông đủ. Từ Ireland, Australia, Thụy Sĩ và Brazil, họ thu xếp công việc, vượt quãng đường dài để đến chung vui với hai người.

Hàng xóm tò mò đứng xem, vui vẻ chào đón những vị khách phương xa dù không nói cùng ngôn ngữ. Trong ngõ nhỏ, nhiều người nước ngoài mặc áo dài, cùng nhà trai mang lễ vật đến nhà cô dâu.

“Các vị khách nhà trai chia sẻ đây là một trong những đám cưới vui nhất mà họ từng trải nghiệm”, Thảo kể với Tri Thức - Znews.

Phương Thảo và Eoin Aylward tổ chức đám cưới theo phong tục Việt Nam tại quê nhà cô dâu ở xã Ô Diên, Hà Nội vào tháng 9/2026.

65 vị khách từ bốn quốc gia

Tháng 6/2025, Eoin cầu hôn Thảo sau 3 năm hẹn hò. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại Việt Nam, cân nhắc địa điểm thuận tiện cho nhà trai di chuyển và làm thủ tục xin visa. Cuối cùng, họ chọn quê nhà cô dâu ở Hà Nội, thống nhất làm lễ theo phong tục Việt Nam.

Ban đầu, khoảng 35-40 khách bên nhà trai xác nhận tham dự. Trong hơn một năm chuẩn bị, câu chuyện về đám cưới được chia sẻ qua những cuộc gặp gỡ gia đình, bạn bè và các buổi tiệc. Danh sách khách dần dài thêm.

“Một số người ban đầu dự định không tham gia sau đó đổi ý. Họ tò mò về phong tục, đám cưới ở Việt Nam nên muốn sang dự. Khách mời không chỉ có người thân, bạn bè mà còn gồm đồng nghiệp, đối tác của anh Eoin”, Thảo nói.

Đoàn nhà trai gồm 65 người từ Ireland, Australia, Thụy Sĩ và Brazil thu xếp đến Việt Nam chung vui cùng cặp đôi.

Trước đám cưới ít ngày, 65 vị khách lần lượt tới Hà Nội, lưu trú tại 3 khách sạn gần nhau trong khu phố cổ. Nhiều người dành hai ngày trước các lễ cưới để khám phá thành phố, đặt may áo dài, thưởng thức ẩm thực và mua sắm. Phở bò, bánh mì và nón lá được đoàn khách hào hứng đón nhận.

Đến ngày ăn hỏi, nhà trai mang theo 7 tráp lễ cùng sính lễ đã chuẩn bị. Đội bê tráp phần lớn là người nước ngoài, cùng mặc áo dài truyền thống.

Bố mẹ Eoin được giải thích trước về các nghi thức cưới hỏi ở quê con dâu. Ông bà đồng thuận với những sắp xếp của hai con, từ giờ giấc, việc đưa đón dâu đến sính lễ.

Với Eoin, được khoác áo dài để cưới Thảo là một trải nghiệm khiến anh tự hào. Yêu mến con người và văn hóa Việt Nam, anh cũng vui khi đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác có thể đến dự ngày trọng đại.

Nhà gái chuẩn bị 140 mâm cỗ, làm thêm gà rán cho khách nước ngoài và nhờ 5 người thân biết song ngữ hỗ trợ giao tiếp.

140 mâm cỗ và những cuộc trò chuyện qua phiên dịch

Để thiết đãi khách, nhà gái chuẩn bị 140 mâm cỗ. Lo những vị khách phương Tây chưa quen với món gà luộc trong mâm cỗ Việt, gia đình làm thêm gà rán để mọi người dễ thưởng thức.

Không gian đám cưới chật kín người. Khách mời chụp ảnh tại photobooth, hát karaoke, rồi cùng theo dõi các nghi lễ trao nhẫn, rót rượu, cắt bánh kem và màn pháo hoa. Nhiều vị khách nhà trai liên tục dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trong buổi lễ.

Bên ngoài, hàng xóm cũng nán lại xem và chung vui. Sự háo hức của người dân địa phương khiến đoàn khách cảm nhận được sự nồng hậu khi đến quê nhà cô dâu.

“Hàng xóm nói với tôi họ chưa từng thấy đám cưới nào có đoàn nhà trai đông đến vậy. Sự quan tâm của mọi người khiến tôi vừa bất ngờ vừa biết ơn”, Thảo chia sẻ.

Trong lễ ăn hỏi, đội bê tráp phần lớn là người nước ngoài, cùng mặc áo dài truyền thống và mang 7 tráp lễ đến nhà gái.

Để hai bên gia đình và khách mời có thể trò chuyện, bên cạnh MC chuyên nghiệp, Thảo nhờ 5 người trong gia đình biết song ngữ hỗ trợ phiên dịch. Những lúc lúng túng khi giao tiếp cũng mang lại tiếng cười, giúp mọi người gần gũi hơn.

Tổ chức đám cưới đông khách, trong đó có 65 người từ nước ngoài, khiến Thảo không tránh khỏi vất vả. Sau hơn một năm chuẩn bị, cô nhẹ nhõm khi các nghi lễ diễn ra trọn vẹn, những vị khách phương xa cũng hài lòng với thời gian ở Việt Nam.

Điều khiến cô nhớ nhất vẫn là lúc đoàn nhà trai có mặt đông đủ trong con ngõ nhỏ. Những người trước đó mới chỉ nằm trong danh sách khách mời đã vượt khoảng cách địa lý, dành thời gian đến chứng kiến ngày cô và Eoin trở thành vợ chồng.

“Dù hôn lễ đã qua một tháng, cảm giác háo hức và xúc động của ngày trọng đại vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tôi và anh Eoin biết ơn mọi người rất nhiều”, Thảo nói.

An Chi