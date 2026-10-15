Những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động đưa tiễn hài cốt các liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng
Thiêng liêng và xúc động là không khí mà bất cứ người nào tham dự, theo dõi, chứng kiến việc quy tập những tháng qua, cũng như trong Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong đợt một của Chiến dịch 500 ngày đêm, với sự tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Những khoảnh khắc sau đây do phóng viên Trần Thế Phong ghi nhận trong buổi lễ trên sáng 14-10-2026.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nhung-khoanh-khac-thieng-lieng-va-xuc-dong-dua-tien-hai-cot-cac-liet-si-quy-tap-o-cong-vien-le-thi-rieng-post81310.html