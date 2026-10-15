Những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động đưa tiễn hài cốt các liệt sĩ quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

Bộ phim truyện “Sao tháng Tám” được chiếu trong chương trình “Hẹn với phim Việt” lúc 20h30 ngày 15 và 16-10 trên kênh Hà Nội 1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Tác phẩm đưa người xem trở về những ngày sục sôi trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với khí thế quật khởi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.