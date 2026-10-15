Tiếp tục hoãn Festival Thu Hà Nội 2026

Festival Thu Hà Nội năm 2026 dự kiến được tổ chức từ ngày 16-18/10 tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Tuy nhiên, ngày 15/10, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Hà Nội thông báo vì lý do khách quan nên sự kiện lùi thời gian tổ chức vào thời điểm phù hợp.

Đây là lần thứ hai Festival Thu Hà Nội năm 2026 thông báo hoãn. Trước đó, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 25-27/9, sau đó được chuyển sang giữa tháng 10.

Được tổ chức lần đầu năm 2023, Festival Thu Hà Nội hướng đến khai thác vẻ đẹp mùa thu như một sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô.

Với chủ đề Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc, Festival Thu Hà Nội 2026 được ban tổ chức giới thiệu sẽ quảng bá những nét đẹp đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu, gắn với chiều sâu nghìn năm văn hiến thông qua các không gian di sản, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Festival được kỳ vọng góp phần quảng bá điểm đến du lịch Thủ đô, kích cầu du lịch, thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch, gia tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của du khách.

Chương trình dự kiến có quy mô khoảng 5.000 m2, gồm các gian hàng, không gian lễ hội, trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và khu vực phụ trợ. Một số hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các xã, phường.

Điểm nhấn của festival là hệ thống 9 không gian chính, tạo thành hành trình trải nghiệm đa dạng về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Được tổ chức lần đầu năm 2023, Festival Thu Hà Nội hướng đến khai thác vẻ đẹp mùa Thu như một sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan, sự kiện kết hợp các không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, làng nghề và hoạt động trải nghiệm, giúp du khách tiếp cận Hà Nội qua nhiều lát cắt của đời sống.