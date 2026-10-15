Tìm kiếm tài năng âm nhạc từ ghế nhà trường

Các em học sinh tham dự lễ phát động cuộc thi

Ngày 15/10, lễ phát động Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc học đường 2026 - 2027 diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi do Thời báo Văn học Nghệ thuật và Việt Art phối hợp tổ chức, với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và sự chỉ đạo của Hiệp hội UNESCO Hà Nội.

Đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh của cuộc thi là 2 học sinh Nguyễn Hà My (Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long) và Cấn Diệp Oanh (Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, Đại Mỗ, Hà Nội). Đại sứ Truyền thông là em Vũ Ngọc Trà My, học sinh Trường THCS Ngọc Lâm, Bồ Đề, Hà Nội.

Cuộc thi hướng tới phát hiện, tôn vinh những tài năng âm nhạc trẻ, đồng thời tạo cơ hội để học sinh rèn luyện bản lĩnh sân khấu, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và định hướng phát triển năng khiếu nghệ thuật. Để tạo điều kiện cho thí sinh tham gia, Ban tổ chức kết hợp hình thức thi trực tuyến với biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Về nội dung, thí sinh có thể đăng ký thi thanh nhạc theo hình thức cá nhân hoặc nhóm ca tối đa 8 thành viên; biểu diễn nhạc cụ theo hình thức độc tấu hoặc hòa tấu với tối đa 10 thành viên; hoặc tham gia các tiết mục âm nhạc tổng hợp.

Thí sinh được lựa chọn 1 trong 5 nhóm thể loại: Nhạc thiếu nhi, nhạc nhẹ, nhạc quê hương - dân gian, nhạc thính phòng và nhạc quốc tế. Ngôn ngữ biểu diễn có thể là tiếng Việt hoặc ngoại ngữ. Hệ thống giải thưởng được phân chia theo từng cấp học nhằm bảo đảm việc đánh giá phù hợp với độ tuổi và năng lực của thí sinh.

Từ trái qua: NSND Phạm Ngọc Khôi, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội Trương Minh Tiến, nhà văn - nhà báo Hoàng Dự

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội, nhận định cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường phát triển năng khiếu âm nhạc cho học sinh, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, giáo dục và nhân văn. Theo ông, bên cạnh việc phát hiện những học sinh có năng khiếu, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy phong trào ca hát, biểu diễn âm nhạc trong nhà trường, giúp học sinh tự tin thể hiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm.

NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đánh giá cao việc cuộc thi mở rộng nội dung từ thanh nhạc sang biểu diễn nhạc cụ. Theo ông, việc kết hợp nhiều loại hình biểu diễn trong cùng một sân chơi giúp học sinh có thêm lựa chọn, phát huy sở trường và thể hiện khả năng ở những lĩnh vực phù hợp. Sự đa dạng về thể loại, từ nhạc cổ điển đến các dòng nhạc khác, cùng những hình thức biểu diễn như hát, độc tấu và hòa tấu, cũng mở rộng cơ hội tham gia cho học sinh có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực âm nhạc.

Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, quá trình tổ chức cần bảo đảm tính minh bạch và tinh thần nhân văn để tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội.

Ông cho rằng việc được vinh danh hoặc giành giải thưởng là sự ghi nhận đối với năng khiếu và nỗ lực của học sinh, nhưng không phải đích đến cuối cùng trên con đường nghệ thuật. Để tiếp tục phát triển, các em cần có sự đồng hành lâu dài của gia đình, nhà trường và các tổ chức chuyên môn.

Vì vậy, bên cạnh hệ thống giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tạo thêm cơ hội cho học sinh có năng khiếu tham gia các chương trình, sự kiện và hoạt động giao lưu nghệ thuật. Qua đó, các em có thể tiếp tục rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và phát triển khả năng âm nhạc.

Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 -2027 sẽ trải qua các vòng Sơ khảo trực tuyến, Bán kết và Chung kết. Gala công diễn và trao giải dự kiến diễn ra tối 24/3/2027 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.