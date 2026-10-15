Cục Ngoại tuyến dâng hương tri ân trên quê hương Hưng Yên

Chương trình sinh hoạt chính trị của Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ cha anh đi trước; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Cục Ngoại tuyến dâng hương tại đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại thôn Vân Nội, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/10, Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại thôn Vân Nội, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên và Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân (CAND) Bùi Thị Cúc. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026); 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026)

Chương trình sinh hoạt chính trị là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ cha anh; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Cục Ngoại tuyến đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đại tá Tường Minh Châu, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Đứng trước anh linh bà Hoàng Thị Loan trên quê hương Vân Nội, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, đoàn đại biểu đã thành tâm dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng trước công lao của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Hoàng Thị Loan là tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam đảm đang, nhân hậu. Cuộc đời bà đã vất vả chăm lo cho chồng, cho con, để chồng yên tâm dùi mài kinh sử, để các con có được những năm tháng tuổi thơ êm đẹp. Những lời răn dạy của bà chính là nguồn suối ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn những người con ưu tú.

Phó Cục trưởng Tường Minh Châu ghi sổ lưu niệm tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Khắc sâu vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn và công ơn trời biển của người mẹ đã sinh cho đất nước Việt Nam người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu xin hứa sẽ đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; quyết tâm xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Rời đền thờ bà Hoàng Thị Loan, đoàn đến thăm Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc. Trong không gian linh thiêng của khu lưu niệm, đoàn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh nữ anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của nữ anh hùng cùng các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn công tác trao tặng khu lưu niệm ca khúc do chính cán bộ chiến sĩ Cục Ngoại tuyến sáng tác về nữ anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Anh hùng, Liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi (nay là xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, đồng chí sớm được giác ngộ lý tưởng cao đẹp. Từ những ngày còn trẻ, đồng chí đã hăng hái tham gia phong trào thanh niên và công tác dân vận, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng tại địa phương.

Năm 1947, khi vừa tròn 17 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian khổ, dù bị kẻ thù bắt giữ, giam cầm và tra tấn hết sức dã man, đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người đảng viên cộng sản. Một mực không khai, không đầu hàng, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi, mãi mãi là tấm gương sáng ngời về phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Công an cách mạng, người phụ nữ Việt Nam bất khuất, kiên trung.

Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy tặng đồng chí Bùi Thị Cúc Huân chương Độc lập hạng Ba và 6 chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". Năm 1995, Nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh và công lao to lớn của nữ anh hùng đã hiến dâng cả cuộc đời vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời, kính dâng lên đồng chí những chiến công rực rỡ của Cục Ngoại tuyến; nguyện mãi trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; ra sức học tập, noi theo tấm gương của đồng chí, đoàn kết, quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Cục Ngoại tuyến chụp ảnh tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Nhân dịp này, đoàn công tác Cục Ngoại tuyến đã trao tặng Khu lưu niệm Anh hùng, liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc món quà tinh thần đặc biệt. Đó là ca khúc do chính cán bộ chiến sĩ Cục Ngoại tuyến sáng tác, gửi gắm trọn vẹn tình cảm kính trọng, niềm biết ơn sâu sắc cùng sự thương nhớ khôn nguôi đối với người nữ anh hùng kiên trung của lực lượng CAND. Những giai điệu tha thiết như lời hứa tiếp bước truyền thống, nguyện noi theo tấm gương hy sinh lẫm liệt của nữ anh hùng, nỗ lực rèn luyện và cống hiến vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.