Hoàng Thùy Linh tiếp tục kể câu chuyện đương đại bằng chất liệu văn hóa Việt

Sau album LINK phát hành năm 2022, Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ âm nhạc đương đại trong ca khúc Thầy Dùi. “Thầy dùi” là cách gọi dân gian mang sắc thái châm biếm, chỉ những người chuyên gieo rắc lời gièm pha, khơi gợi bất hòa hoặc xúi giục người khác. Từ những thành ngữ quen thuộc như “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “gắp lửa bỏ tay người”, ca khúc gợi nhắc những bài học ứng xử được đúc kết qua nhiều thế hệ.

Với câu hát “Đừng ai như ông thầy dùi”, Hoàng Thùy Linh đặt ra lời nhắc về trách nhiệm đối với lời nói và cách mỗi người đối đãi với những người xung quanh. Thay vì để sự đố kỵ, gièm pha dẫn đến mâu thuẫn, mỗi người cần biết cân nhắc trước khi phát ngôn, trân trọng các mối quan hệ và chủ động góp phần tạo nên sự gắn kết.

Đây cũng là lần tái hợp giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng sau Gieo quẻ và Hạ phỏm thuộc album LINK. Trong Thầy Dùi, chất liệu thành ngữ, tục ngữ được đưa vào cách viết lời, kết hợp lối nói vè dân gian với tiết tấu hiện đại. Phần phối khí lấy cảm hứng từ nhịp trống trong nghệ thuật hát chầu văn, hòa cùng âm sắc của trống đương đại, tiếng chim hót, tiếng kèn, tiếng chuông và tiếng gõ sạp.

MV được Hoàng Thùy Linh phát triển nội dung cùng đạo diễn Nhu Đặng, xây dựng theo hướng phim âm nhạc với bối cảnh và kỹ xảo công phu. Câu chuyện diễn ra trong một thế giới giả tưởng, nơi con người bị cuốn vào lòng tham, sự đố kỵ và những cuộc tranh giành lợi ích. Hình ảnh bầu trời đen, những bức thạch tượng ôm vũ khí và đám đông tranh giành như những con rối bị giật dây tạo nên bức tranh hỗn loạn.

Các hành vi như “ném đá giấu tay”, “qua cầu rút ván” được chuyển hóa thành những tình huống thị giác nối tiếp nhau theo quan hệ nhân quả. Trong thế giới ấy, Hoàng Thùy Linh biến hóa thành nhiều hình hài, từ chiếc bình gốm, chú gà trên mái nhà đến những bức tranh, lớp địa chất và hình tượng trong tín ngưỡng thờ Mẫu.

MV đồng thời kết hợp các tham chiếu đến hội họa Việt Nam. Hình ảnh những cô gái trong tranh của danh họa Mai Trung Thứ xuất hiện bên cạnh tác phẩm “Non Bộ Con Người” của họa sĩ Võ Huỳnh Phú, được chuyển hóa vào bối cảnh và chuyển động. Hình tượng Ông Lốt Tam Đầu Cửu Vỹ trong tín ngưỡng thờ Mẫu cũng trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo, gắn với ý nghĩa bảo vệ non sông và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Ở cuối MV, bầu trời dần sáng lên, những bức thạch tượng buông vũ khí để ôm cành sen, gợi sự thức tỉnh và hướng thiện. Hình ảnh chú lừa xuất hiện ở đầu và cuối câu chuyện thể hiện tinh thần bền bỉ, kiên nhẫn vượt qua những xáo trộn.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đàn rồng hạ phàm bảo vệ bờ cõi, MV khép lại bằng hình ảnh con thuyền căng buồm đỏ trên Vịnh Hạ Long và lá cờ Tổ quốc tung bay. Từ những xung đột trong thế giới giả tưởng đến khung cảnh non sông thanh bình, Thầy Dùi mở rộng thông điệp về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, trân trọng di sản và đối đãi với nhau bằng thiện ý. Qua sản phẩm, Hoàng Thùy Linh tiếp tục tìm kiếm cách kể những câu chuyện đương đại bằng chất liệu văn hóa Việt Nam.