'Sao tháng Tám' chiếu trong chương trình 'Hẹn với phim Việt'

“Hẹn với phim Việt” là chương trình của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, giới thiệu những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị đến với khán giả truyền hình.

Phim tái hiện tinh thần quật khởi những ngày trước Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Đoàn phim

Với “Sao tháng Tám”, việc trở lại trên sóng Hà Nội 1 là dịp để công chúng hôm nay nhìn lại một dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc qua ngôn ngữ điện ảnh, đồng thời cảm nhận sức sống của một tác phẩm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong dòng phim cách mạng Việt Nam.

Được sản xuất năm 1976 bởi Xưởng phim Truyện Việt Nam, “Sao tháng Tám” do cố đạo diễn, NSND Trần Đắc thực hiện, với kịch bản của nhà biên kịch Hồ Quang Minh. Ra đời chỉ một năm sau ngày đất nước thống nhất, bộ phim là một trong những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu tái hiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ngày Quốc khánh 2-9.

Lấy bối cảnh những ngày trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, khi nạn đói Ất Dậu hoành hành, đời sống nhân dân rơi vào cảnh lầm than, bộ phim khắc họa một xã hội đầy đau thương nhưng vẫn giữ tinh thần đấu tranh và khát vọng đổi thay. Bằng cách kể chuyện gắn với số phận con người, bộ phim “Sao tháng Tám” đưa lịch sử đến gần người xem qua những cảnh đời cụ thể, những lựa chọn và chuyển biến trong nhận thức của mỗi nhân vật.

Phim khắc họa những chiến sĩ cách mạng kiên cường. Ảnh: Đoàn phim

Nhân vật Nhu, nữ chiến sĩ cách mạng hoạt động trong phong trào Việt Minh, là hình tượng trung tâm của tác phẩm. Với lòng kiên trung và sự dũng cảm, Nhu tích cực vận động, giác ngộ quần chúng, góp phần chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành chính quyền. Hành trình của nhân vật cũng làm nổi bật vai trò của những người bình thường trong bước ngoặt lịch sử, khi lòng yêu nước và ý chí giành độc lập trở thành động lực để nhân dân cùng đứng lên.

Bên cạnh đó, những hình ảnh về người dân nghèo, người lao động và các tầng lớp xã hội trong nạn đói đã tạo nên chiều sâu hiện thực cho bộ phim. Nỗi đau, sự cùng cực của con người được đặt cạnh tinh thần phản kháng và niềm tin vào một tương lai khác. Chính sự đan xen ấy giúp tác phẩm tránh cách tái hiện lịch sử khô cứng, đồng thời gợi cho người xem suy ngẫm về giá trị của độc lập, tự do.

Phim tái hiện sống động những cuộc biểu tình, hoạt động tuyên truyền, truyền đơn và dòng người xuống đường giành chính quyền tạo nên nhịp phim dồn dập, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ của đời sống xã hội trong những ngày tháng Tám năm 1945.

Với thủ pháp đối lập giàu tính nghệ thuật, nhịp điệu linh hoạt và những đại cảnh có quy mô, bộ phim thể hiện cao trào ngày 19-8-1945, khi quần chúng nhân dân chiếm Phủ Khâm sai, lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Khoảnh khắc ấy trở thành hình ảnh giàu sức biểu tượng, khắc họa thắng lợi của cuộc đấu tranh giành chính quyền và khát vọng làm chủ vận mệnh đất nước của nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh giàu sức gợi cùng những lời thoại giàu cảm xúc góp phần tạo nên sắc thái riêng cho tác phẩm. Đặc biệt, những cảnh phim về nạn đói năm Ất Dậu đã để lại ấn tượng mạnh bởi sự chân thực, phơi bày nỗi thống khổ của người dân trong một giai đoạn lịch sử đau thương. Đặt những hình ảnh ấy bên cạnh khí thế cách mạng, bộ phim làm nổi bật sự chuyển biến từ cảnh đời lầm than đến thời khắc nhân dân đứng lên giành quyền sống, quyền tự quyết.

Bộ phim “Sao tháng Tám” còn khắc họa sức mạnh đoàn kết của toàn dân, tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh vì độc lập. Tác phẩm khẳng định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình đấu tranh bền bỉ, sự giác ngộ và tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.

Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ Thanh Tú, Dũng Nhi, Đức Hoàn, Thanh Hiền…

Bộ phim “Sao tháng Tám” đã giành giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV năm 1977. Sau gần nửa thế kỷ, tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, có giá trị như một tư liệu nghệ thuật về Cách mạng Tháng Tám, giúp các thế hệ khán giả hình dung rõ hơn về hoàn cảnh lịch sử, những hy sinh và khát vọng đã làm nên bước ngoặt của dân tộc.

Việc phát sóng “Sao tháng Tám” trong chương trình “Hẹn với phim Việt” là cơ hội để khán giả, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận một tác phẩm kinh điển về đề tài cách mạng.