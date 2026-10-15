Nghĩa Lộ rộn ràng trước đêm khai mạc Lễ hội Mường Lò 2026

Tối 15/10, các tuyến đường trung tâm Nghĩa Lộ được chỉnh trang sạch đẹp, cờ hoa, băng rôn và hệ thống đèn trang trí rực rỡ. Khu vực sân vận động trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân đến theo dõi các tiết mục diễn tập, chuẩn bị cho lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra vào tối 16/10.

Tại sân vận động Nghĩa Lộ, hệ thống sân khấu, khán đài, âm thanh và ánh sáng đã được hoàn thiện. Sau nhiều ngày tập luyện, hợp luyện, các nghệ nhân, diễn viên cùng lực lượng phục vụ tiếp tục rà soát những khâu cuối cùng trước chương trình chính thức. Sự quan tâm của đông đảo người dân đối với các buổi diễn tập cũng phần nào phản ánh sức hút của lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm tại vùng Mường Lò.

Đông đảo người dân đến Sân vận động Nghĩa Lộ theo dõi các hoạt động diễn tập trước đêm khai mạc lễ hội. Ảnh: Đức Toàn

Để chuẩn bị đón khách, chính quyền và người dân các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm đã tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ hội được quét dọn, thu gom rác thải; cây xanh, bồn hoa được chăm sóc, cắt tỉa. Cùng với việc trang trí cờ hoa, băng rôn cổ động, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hệ thống điện, giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Các tuyến phố tại Nghĩa Lộ được chỉnh trang, trang hoàng rực rỡ trước ngày khai hội. Ảnh: Đức Toàn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, hiện nay các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ lễ khai mạc đã hoàn thành. Phương án bố trí chỗ ngồi, đón tiếp đại biểu, hướng dẫn người dân và du khách vào sân vận động cũng đã được xây dựng, trong khi công tác kiểm tra an toàn sân khấu, khán đài và các điều kiện kỹ thuật tiếp tục được thực hiện.

Trước đó, tối 14/10, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đã chủ trì buổi tổng duyệt chương trình khai mạc. Toàn bộ kịch bản, nghi thức và các tiết mục nghệ thuật được kiểm tra, đánh giá. Sau buổi tổng duyệt, Ban tổ chức tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện nội dung, đội hình biểu diễn và các phương án phục vụ để bảo đảm chương trình diễn ra theo kế hoạch.

Màn đại xòe với các diễn viên trong trang phục truyền thống. Ảnh: Đức Toàn

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 mang chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”. Chương trình tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Thái, đặc biệt là sáu điệu xòe cổ của người Thái Đen, kết hợp nghệ thuật biểu diễn đương đại và công nghệ trình chiếu 3D Mapping trên không gian rộng hơn 3.000 m².

Đáng chú ý, màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân và người dân tộc Thái địa phương sẽ là một trong những nội dung được mong đợi nhất tại đêm khai mạc. Hình ảnh những vòng xòe nối tiếp nhau giữa sân vận động Nghĩa Lộ tiếp tục tôn vinh Nghệ thuật Xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2021.

Các diễn viên miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho buổi khai mạc vào tối 16/10. Ảnh: Đức Toàn

Trước chương trình khai mạc, hoạt động diễu diễn đường phố sẽ diễn ra từ 17h30 đến 19h ngày 16/10 trên tuyến đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích. Chương trình quy tụ 400 diễn viên quần chúng, chia thành 8 khối, giới thiệu trang phục, âm nhạc và nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Thái, Khơ Mú, Mường, Tày, Mông, Dao và Kinh.

Bên cạnh các hoạt động tại sân vận động, Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường Golden Field từ ngày 15 đến 21/10. Khu vực hội chợ có 79 gian hàng, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực, văn hóa truyền thống và các điểm đến du lịch của vùng Tây Bắc.

Tối 15/10, đông đảo người dân đã đến thăm quan, mua sắm tại khu vực Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường Golden Field. ﻿Ảnh: Đức Toàn

Không gian Sắc màu văn hóa Tây Bắc cũng giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Thái, Mông, Mường, Khơ Mú cùng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong tháng 10, hơn 12 hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm du lịch và quảng bá sản phẩm được tổ chức tại Nghĩa Lộ, Tú Lệ, Mù Cang Chải, Văn Chấn và một số xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Lào Cai.

Theo phương án của Ban tổ chức, sân vận động Nghĩa Lộ được bố trí 11.180 vị trí, bao gồm khu vực đại biểu, khán giả và lực lượng tham gia biểu diễn. Do nhu cầu tham dự lễ khai mạc lớn, vé vào sân được phát miễn phí, số lượng tương ứng với phương án bố trí chỗ ngồi nhằm bảo đảm an ninh, an toàn.

Để tránh ùn tắc, Ban tổ chức đề nghị người dân và du khách có vé đến sân sớm, thực hiện đúng hướng dẫn tại các cổng ra vào. Các phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, bảo đảm an ninh, y tế, phòng cháy, chữa cháy và cấp điện dự phòng cũng đã được chuẩn bị.

Một điểm nhấn khác trong đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa tầm thấp với quy mô 90 giàn, dự kiến diễn ra lúc 21h15 ngày 16/10 tại khu vực sân vận động Nghĩa Lộ, sau chương trình nghệ thuật.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 bắt đầu lúc 19h30 ngày 16/10 tại Sân vận động Nghĩa Lộ. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20h trên VTV2, VTV5, VTVgo và tiếp sóng trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai.