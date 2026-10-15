Phụ nữ Công an Thủ đô bản lĩnh, tỏa sáng, hội nhập

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong những chiến công, thành tích chung của lực lượng Công an Thủ đô luôn có sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của nữ cán bộ, chiến sĩ. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời chu toàn trách nhiệm với gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: PV

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, gắn bó và phát huy năng lực của nữ cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, ngày hội là dịp tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam, đồng thời tạo không gian để nữ chiến sĩ thể hiện sự năng động, trẻ trung, tự tin và tinh thần gắn kết. Qua đó, mỗi hội viên có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tặng hoa Ban Giám khảo. Ảnh: PV

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng ghi nhận sự chủ động của Ban Phụ nữ Công an thành phố trong tham mưu tổ chức chương trình; biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực tập luyện của các hội viên. Đồng chí mong muốn các đội thi phát huy bản lĩnh, sự tự tin, thể hiện tốt khả năng của mình, lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ Công an Thủ đô trong thời kỳ mới.

Tại chương trình, các đội tuyển thuộc 21 cụm thi đua lần lượt tham gia phần thi trình diễn áo dài và đồng diễn dân vũ. Những màn thể hiện phong phú, giàu màu sắc kết hợp nét đẹp truyền thống với tinh thần trẻ trung, hiện đại, tạo không khí sôi nổi cho ngày hội.

Các thí sinh thi trình diễn phần thi áo dài tại ngày hội. Ảnh: PV

Sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị từ cấp phòng đến Công an cơ sở cho thấy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của nữ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Qua từng phần thi, hình ảnh người phụ nữ Công an Thủ đô hiện lên duyên dáng, tự tin, chủ động hội nhập và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đánh giá về chất lượng hội thi, nhà báo Ngô Bá Lục, Trưởng Ban Giám khảo ghi nhận sự chuẩn bị công phu, tinh thần nghiêm túc và bản sắc riêng của các đội tuyển. Nhiều tiết mục được đầu tư bài bản, có chất lượng trình diễn tốt, nhận được sự cổ vũ của khán giả và để lại ấn tượng với Ban Giám khảo.

Các đội thi đồng diễn dân vũ. Ảnh: PV

Kết thúc Ngày hội, Ban tổ chức đã lần lượt trao 12 giải Khuyến khích, 6 giải Ba, 2 giải Nhì cho các Cụm thi đua. Chung cuộc, Cụm thi đua số 5 đã xuất sắc giành được giải nhất với kết quả tổng hợp ở 2 phần thi: Trình diễn trang phục truyền thống và Đồng diễn dân vũ.

Đại diện Ban tổ chức trao Giải Nhất cho Cụm thi đua số 5. Ảnh: PV

Bên cạnh những giải thưởng chính, Ban tổ chức cũng công bố thêm 3 giải Chuyên đề gồm Giải Đội hình có trang phục Áo dài đẹp nhất, Giải Đội hình có phần trình diễn Áo dài ấn tượng nhất, Giải Đội hình có tiết mục Đồng diễn Dân vũ đẹp nhất. Trong đó, Giải Đội hình có trang phục Áo dài đẹp nhất thuộc về Cụm thi đua số 1. Cụm thi đua số 2 giành được Giải Đội hình có phần trình diễn Áo dài ấn tượng nhất. Giải Đội hình có tiết mục Đồng diễn Dân vũ đẹp nhất đã được trao cho Cụm thi đua số 5.