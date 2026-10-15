Giá xăng lao dốc, có loại giảm tới hơn 1.200 đồng/lít

Theo thông tin điều hành giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng được điều chỉnh theo hướng xăng và dầu diesel giảm, dầu mazut tăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.971 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm mạnh hơn, với mức giảm 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 58 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut.

Đồng thời, Quỹ bình ổn được chi sử dụng 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Xăng sinh học và dầu diesel không được chi sử dụng quỹ.

Tại kỳ điều hành gần đây (ngày 8/10), giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 1.134 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.703 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.065 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương vừa gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, gửi kèm Tờ trình số 8153 ngày 8/10.

Trong bản dự thảo lần này, Bộ Công Thương đề xuất tất cả thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đều được tự quyết định giá xăng dầu.

Điểm thay đổi lớn là dự thảo lần này đưa ra công thức tính giá xăng dầu cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối độc lập.

Cụ thể, công thức giá bán xăng dầu của thương nhân đầu mối gồm: giá mua xăng dầu, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận, thuế.

Trong đó, giá mua xăng dầu và chi phí tạo nguồn từ nguồn nhập khẩu, nguồn mua trong nước và lợi nhuận đều do thương nhân tự xác định theo thực tế kinh doanh. Các khoản thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về giá bán xăng dầu của thương nhân phân phối, Bộ Công Thương đề xuất:

Thứ nhất, giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân phân phối thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối do thương nhân phân phối xăng dầu quyết định. Tuy nhiên, giá bán xăng dầu không được cao hơn mức giá do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu công bố.

Thứ hai, giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân phân phối xăng dầu độc lập được xác định trên cơ sở giá mua thực tế, chi phí lưu thông và phân phối hợp lý, lợi nhuận do thương nhân tự xác định và các khoản thuế, phí theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định về điều chỉnh, công bố và kê khai giá xăng dầu. Theo đó, thương nhân phải công bố giá mới chậm nhất 30 phút trước khi áp dụng, ghi rõ thời điểm hiệu lực; không được tăng giá trước thời hạn hoặc trì hoãn giảm giá. Việc kê khai giá phải hoàn thành chậm nhất vào cuối ngày làm việc tiếp theo và không phải thủ tục phê duyệt giá.

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần tăng. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng 2,4 USD/thùng trong khi giá dầu WTI tăng 0,74 USD/thùng.

Sang tuần này, giá dầu quốc tế từ phiên đầu tuần đến phiên giao dịch hôm qua (14/10) được điều chỉnh tăng. Nhưng đến đầu phiên hôm nay, giá dầu đã đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 10h41' ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent xuống mức 104,6 USD/thùng, giảm 1,36%, còn giá dầu WTI về mức 94,19 USD/thùng, hạ 0,95% so với phiên liền trước.