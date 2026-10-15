Người đàn ông đi xe máy ngược chiều, đánh tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Ngày 14/10, Công an phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh vụ một người đàn ông có hành vi đánh người sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, trên đường 30/4, anh N.T.B., 32 tuổi, điều khiển xe máy đi ngược chiều và xảy ra va chạm với ô tô do anh T.M.Đ., 48 tuổi, điều khiển đúng chiều đường.

Sau va chạm, anh B. được xác định đã dùng tay bóp cổ và đánh anh Đ., khiến nạn nhân bị choáng. Anh Đ. sau đó được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để thăm khám, điều trị.

Công an phường An Hội đang xác minh vụ người đàn ông đánh người sau va chạm giao thông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hội đã cử lực lượng đến hiện trường, làm việc với những người liên quan và xác minh nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh và tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.