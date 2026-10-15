Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chi 2.200 tỷ đồng xây nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á tại Đắk Lắk

Phối cảnh nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend, được đầu tư công nghệ hiện đại hàng đầu Đức, Italy, Đan Mạch. Ảnh: TNL

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, được tổ chức thành hai cấu phần chính bao gồm xây mới Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend trên diện tích khoảng 4,9 ha và triển khai Dự án Mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên hiện hữu trên diện tích 2,5 ha. Trong đó, riêng nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn 1 của nhà máy mới ghi nhận gần 1.000 tỷ đồng, nâng tổng diện tích sử dụng của toàn bộ tổ hợp lên đến hơn 50.000 m².

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp này được định hướng trở thành trung tâm chế biến sâu cà phê có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Để phục vụ công suất vận hành lớn và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, Trung Nguyên Legend đã đầu tư hệ thống dây chuyền máy móc và thiết bị hiện đại được chuyển giao công nghệ trực tiếp từ các quốc gia hàng đầu về công nghiệp chế biến như Đức, Italy và Đan Mạch.

Bên cạnh mục tiêu tối ưu hóa hạ tầng kỹ thuật và nâng cao sản lượng, dự án còn áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, tổ chức quy trình sản xuất theo vòng tròn nhằm tận dụng tối đa nguồn lực, hạn chế tối thiểu chất thải ra môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Net Zero.

Lễ khởi công tổ hợp dự án đã được chính thức diễn ra vào ngày 25/6/2026. Quá trình triển khai thi công nhận được sự quan tâm sát sao từ chính quyền địa phương, khi đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến thăm, kiểm tra tiến độ thực tế tại công trường nhằm hỗ trợ tháo gỡ các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch đã đề ra, dự án dự kiến sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị và bắt đầu vận hành chạy thử vào quý III/2027, trước khi chính thức hoàn tất toàn bộ công trình và đi vào vận hành thương mại ổn định trong năm 2028.