Xã An Nông livestream đưa bún, bánh đa, miến quê đến người tiêu dùng cả nước

Phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của xã An Nông.

Chiều 14/10, tại Hội trường UBND xã An Nông, phiên livestream giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng xã An Nông với chủ đề “Lãnh đạo xã An Nông đồng hành cùng người dân quảng bá sản phẩm địa phương” được phát trực tiếp trên fanpage Xã An Nông, Thanh Hoá. Đây là chương trình livestream đầu tiên của địa phương và là một hoạt động trọng tâm của chiến dịch “100 ngày chuyển đổi số”.

Phiên livestream giới thiệu 3 sản phẩm gồm: Bún tươi Cánh Hồng (OCOP 3 sao) của ông Đoàn Viết Cánh, thôn Niệm; Bánh đa Ái Huyền của bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Hòa Triều; Miến Phương Nam của ông Nguyễn Hữu Nam, thôn Phương Khê. Hai sản phẩm sau là sản phẩm tiềm năng của địa phương. Cả ba đều được làm từ hạt gạo quê.

Chương trình được livestream trên fanpage Xã An Nông.

Phát biểu mở đầu, ông Phạm Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã An Nông, cho biết: “Xã An Nông kỳ vọng sẽ có thêm một kênh quảng bá chính thống, sinh động và hiệu quả cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng; hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương và các chủ thể tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.”

Theo ông Cương, địa phương từng bước hình thành mô hình xúc tiến thương mại trên nền tảng số gắn với quảng bá văn hóa địa phương.

Điểm đáng chú ý, UBND xã giữ vai trò kết nối, điều phối, không bán hàng thay chủ thể. Giá bán, quy cách, ưu đãi, phương thức giao hàng đều do chủ thể xác nhận trước giờ phát sóng, thông tin cá nhân của khách hàng không được đọc công khai.

Sản phẩm Miến Phương Nam.

Trên sóng, các chủ thể kể về nghề bằng chính giọng của người làm ra sản phẩm.

Ông Đoàn Viết Cánh nói về sợi bún làm từ 100% gạo địa phương, không phụ gia, theo công thức gia truyền. Bà Nguyễn Thị Huyền Huyền kể chuyện dậy từ tờ mờ sáng tráng bánh để kịp phơi nắng, nướng bánh trên than hoa, giữ lửa đều tay cho chiếc bánh vàng giòn. Ông Nguyễn Hữu Nam chia sẻ về những công đoạn tỉ mỉ từ chọn gạo, ngâm, xay bột đến tạo sợi và phơi khô để có sợi miến đều, dai mềm.

Lời kể mộc mạc, chân chất, không tô vẽ, nhưng cho thấy sự tâm huyết sau từng sợi bún, từng chiếc bánh, từng gói miến.

Phiên livestream đã thu hút gần 10.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận, câu hỏi gửi về cho các chủ thể.