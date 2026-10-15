Căn biệt thự của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn được bán đấu giá 277 tỷ đồng

Đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã tổ chức đấu giá thành công ngôi biệt thự số 99 phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội) với tổng số tiền 277 tỷ đồng. Căn biệt thự nêu trên của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC).

Được biết, liên quan đến sai phạm tại Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Cơ quan tố tụng đã phong tỏa nhiều tiền, tài sản và kê biên căn biệt thự diện tích 357m2 này của bà Nhàn nhờ thân đứng tên.

Căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa được bán đấu giá.

Theo bản án, do được cựu lãnh đạo tỉnh ưu ái, Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp tại dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền hơn 665,7 tỷ đồng. Qua đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hiện cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế.

Tính đến tháng 10/2026, bà Nhàn bị truy tố, xét xử trong 7 vụ án. Ngoài vụ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà còn bị tuyên án trong các vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh; vụ án đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; vụ án đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM; vụ án xảy ra ở Trung tâm VNCERT; vụ thông thầu tại Sở GD& ĐT TP HCM.

Mới đây, ngày 12/8/2026 TAND tỉnh Cà Mau tiếp tục tuyên phạt bà Nhà thêm 10 năm tù trong vụ nâng khống giá thiết bị cho 3 trạm quan trắc tại Bạc Liêu cũ, gây thiệt hại ngân sách hơn 4,4 tỷ đồng.

Tính đến nay, bà Nhàn chịu tổng mức án 30 năm tù với nhiều tội danh khác nhau.

Bên cạnh căn biệt thự trên, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh kê biên đối với 1 biệt thự diện tích 453m2 tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội; 6 căn hộ chung cư tại chung cư Pacific Place ở 83B phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội; kê biên 1 thửa đất diện tích 4.065 m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội…