[Clip] Tài xế kéo nạn nhân khỏi gầm xe tải rồi bỏ chạy

Ngày 15/10, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Hiệp (TPHCM) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ 46 tuổi tử vong. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe tải được cho là đã rời khỏi hiện trường.

Camera ghi lại thời điểm tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 45 cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường Vĩnh Lợi (HL 409), hướng ra đường ĐT 747B.

Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT 747B, thuộc phường Tân Hiệp, tài xế cho xe rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà K. (46 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển.

Cú va chạm khiến bà K. cùng xe đạp điện bị cuốn, kéo lê ra giữa đường ĐT 747B.

Vụ tai nạn làm một phụ nữ tử vong. Ảnh: X.Đ

Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô khác ghi lại cho thấy, sau tai nạn, tài xế xe tải xuống xe quan sát, kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Bà K. tử vong sau đó.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định được biển số ô tô tải liên quan đến vụ tai nạn và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.