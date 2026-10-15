Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trần Quang Minh dự khai mạc Không gian Văn hoá dân tộc xã Quản Bạ năm 2026.

Lễ khai mạc diễn ra ấn tượng và rực rỡ sắc màu văn hóa với màn diễu hành trang phục truyền thống của các đoàn đại diện cho 17 thôn trên địa bàn xã. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng biểu diễn, kết hợp màn trình diễn múa tập thể hoành tráng của 200 học sinh và hoạt động đốt lửa trại tưng bừng, tạo không khí ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân và du khách.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trần Quang Minh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu của xã Quản Bạ.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra trong 1,5 ngày (15 và 16-10), nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động được tổ chức như: Thi đấu các môn thể thao dân tộc (đẩy gậy, leo cột, kéo co); phần thi văn hóa “bịt mắt vận chuyển nông sản”; cùng các hoạt động trình diễn di sản, nghề truyền thống độc đáo gồm tráng phở ngô, đồ mèn mén, đồ xôi ngũ sắc, tráng bánh phở, dệt lanh, chế tác khèn Mông, đan lát.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn chuẩn bị 6 cụm gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản đặc sản địa phương đại diện cho 17 thôn cùng gian hàng thổ cẩm dệt lanh của HTX Cán Tỷ. Du khách tham dự còn được thưởng thức không gian văn hóa ẩm thực phong phú và hòa mình vào các trò chơi dân gian, hoạt động phụ trợ hấp dẫn như bịt mắt bắt vịt, cắt mía, tung còn, đánh yến, đánh sảng, múa khèn tập thể, hát giao duyên qua ống nghe.

Trình diễn dệt vải lanh tại chương trình.

Sự kiện Không gian văn hóa dân tộc xã Quản Bạ năm 2026 có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII của tỉnh. Thông qua chuỗi hoạt động giúp bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời tạo điểm nhấn quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút du khách đến với Quản Bạ nói riêng và vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung.