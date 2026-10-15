Thượng úy Võ Ngọc Hà đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026

Tối 15-10, tại hội trường A Công an tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức Hội thi “Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026” tổ chức lễ trao giải và bế mạc. Đại tá Nguyễn Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị đồng hành đến dự và trao giải.

Ban tổ chức trao giải Hoa khôi Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026 cho Thượng úy Võ Ngọc Hà.

Ban tổ chức trao giải Á khôi 1 cho thí sinh Phạm Lê Mỹ Linh.

Ban tổ chức trao giải Á khôi 2 cho thí sinh Huỳnh Thanh Trúc.

Ban tổ chức trao giải phụ cho 3 thí sinh trình diễn trang phục Công an nhân dân đẹp nhất.

Ban tổ chức trao giải phụ cho 3 thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất.

Ban tổ chức trao giải phụ cho 3 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất.

Ban tổ chức trao giải phụ cho 3 thí sinh tài năng nhất.

Ban tổ chức trao giải phụ cho 3 thí sinh ứng xử hay nhất.

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh có gương mặt khả ái nhất.

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh được yêu thích nhất.

Hội thi hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Đây là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, phẩm chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Công an Khánh Hòa “bản lĩnh - nhân văn - sáng tạo - trung hậu - đảm đang - vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Vòng chung kết quy tụ 18 nữ cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an tỉnh. Các phần thi gồm trình diễn trang phục áo dài truyền thống, trang phục Công an nhân dân, tài năng (hát, múa, võ thuật, thuyết trình…), trang phục dạ hội và ứng xử (đối với top 5).

Ban tổ chức trao chứng nhận 5 thí sinh xuất sắc thuộc top 10.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho 2 thí sinh xuất sắc top 5.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Hoa khôi Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026 cho Thượng úy Võ Ngọc Hà - Phòng Công tác chính trị; Đại úy Phạm Lê Mỹ Linh - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đoạt danh hiệu Á khôi 1; Thượng úy Huỳnh Thanh Trúc - Phòng Cảnh sát cơ động đoạt danh hiệu Á khôi 2.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao các giải phụ: Trình diễn trang phục Công an nhân dân đẹp nhất, trình diễn áo dài đẹp nhất, trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, thí sinh tài năng nhất, thí sinh ứng xử hay nhất, thí sinh được yêu thích nhất và thí sinh có gương mặt khả ái nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quân nhấn mạnh, hội thi không chỉ là sân chơi văn hóa - nghệ thuật mà còn là dịp tôn vinh và lan tỏa hình ảnh nữ chiến sĩ Công an Khánh Hòa bản lĩnh trong công tác, nhân văn trong ứng xử, duyên dáng trong cuộc sống và tận tụy vì Nhân dân phục vụ. Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong lực lượng.

Với những phần thi ấn tượng, sự chuẩn bị công phu của thí sinh cùng sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, Hội thi “Duyên dáng Phụ nữ Công an Khánh Hòa năm 2026” đã để lại nhiều dấu ấn đẹp và tiếp thêm động lực để nữ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.