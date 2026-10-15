10 quốc gia có nền ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026

Condé Nast Traveller (CN Traveller phiên bản Anh), tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới, vừa công bố danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực được du khách yêu thích nhất năm 2026

Kết quả được lựa chọn từ bình chọn của hàng nghìn độc giả, trong đó châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế với ba vị trí dẫn đầu.

Có những kỳ nghỉ được xây dựng quanh bảo tàng, di tích và những công trình nổi tiếng. Cũng có những chuyến đi mà bữa ăn ngon chính là lý do để lên đường.

Nếu thuộc nhóm du khách xem ẩm thực là một phần quan trọng của trải nghiệm, bảng xếp hạng những quốc gia có nền ẩm thực ngon nhất thế giới do Condé Nast Traveller công bố sẽ là một gợi ý đáng tham khảo.

Kết quả nằm trong khuôn khổ Readers’ Choice Awards 2026 của ấn phẩm. Hàng nghìn độc giả được đề nghị đánh giá những điểm đến yêu thích, dựa trên trải nghiệm thực tế của họ.

Cuộc bình chọn diễn ra từ ngày 1.4 đến 30.6, sau đó Condé Nast Traveller tính toán điểm số cuối cùng từ các đánh giá nhận được.

Các điểm đến được chấm theo thang năm bậc, từ xuất sắc đến kém, rồi điểm trung bình được quy đổi thành tỉ lệ phần trăm. Vì vậy, danh sách này không phải kết quả của một hội đồng chuyên gia ẩm thực tranh luận về món ăn nào ngon nhất, mà hoàn toàn phản ánh cảm nhận của du khách.

Italia đứng đầu với 96,92%. Từ pizza ở Naples, bánh cannoli của Sicily đến risotto tại Milan, mỗi vùng đất lại mở ra một thế giới hương vị riêng. Sự phong phú của đặc sản địa phương cũng tạo thêm lý do để du khách rời những tuyến tham quan quen thuộc và khám phá sâu hơn đời sống ẩm thực Italia.

Theo CN Traveller, Emilia-Romagna đặc biệt đáng ghé thăm nhờ di sản ẩm thực phong phú. Đây là quê hương của phô mai Parmesan, giăm bông prosciutto, giấm balsamic và nước sốt ragù - những sản vật đã góp phần tạo nên danh tiếng cho nền ẩm thực Italia, đồng thời truyền cảm hứng cho một trong những món mì Ý nổi tiếng nhất thế giới.

Emilia-Romagna (Italia) là quê hương của phô mai Parmesan, giăm bông prosciutto, giấm balsamic và nước sốt ragù. Ảnh: MORE TIME TO TRAVEL

Hy Lạp đạt 96,72%, xếp thứ hai. Sự kết hợp giữa hải sản tươi sống, những quán ăn truyền thống và đặc trưng ẩm thực vùng miền giúp quốc gia này giữ vị trí á quân. Ẩm thực Hy Lạp cũng có sự khác biệt rõ nét giữa đất liền và các hòn đảo, mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng trên cùng một hành trình.

Athens, thành phố được Time Out đưa vào bảng xếp hạng những thành phố có nền ẩm thực tốt nhất thế giới năm nay, sở hữu nhiều quán ăn thời thượng và nhà hàng cao cấp. Trong khi đó, quần đảo Cyclades lại hấp dẫn bởi những quán ăn truyền thống, nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơn hương vị ẩm thực địa phương.

Bồ Đào Nha đạt 96,57%, đứng thứ ba và là quốc gia có thứ hạng cao nhất mới xuất hiện trong danh sách năm nay.

Ẩm thực Bồ Đào Nha gây ấn tượng với nguồn hải sản phong phú dọc bờ Đại Tây Dương, từ cá mòi nướng đến các món hầm hải sản và cơm nghêu.

Tại Lisbon, pastel de nata - loại bánh tart trứng sữa với lớp vỏ giòn tan, ngon nhất khi thưởng thức lúc còn nóng - đã trở thành món ăn vặt quen thuộc và là một lý do hấp dẫn để du khách tìm đến thành phố này.

Với những ai muốn có một bữa ăn thịnh soạn hơn, các quán tascas truyền thống phục vụ những món ăn giản dị, đậm đà và gần gũi với đời sống địa phương. Những quán ăn ấy đã trở thành một phần tự nhiên của văn hóa ẩm thực Bồ Đào Nha.

Nhật Bản đứng thứ tư với 96%. Tokyo là điểm khởi đầu lý tưởng cho những chuyến du lịch dành riêng cho trải nghiệm ẩm thực, với hệ thống nhà hàng nổi tiếng và sự đa dạng về phong cách thưởng thức.

Trong khi đó, các ryokan truyền thống mở ra một cách tiếp cận khác, giúp du khách cảm nhận ẩm thực Nhật Bản gắn với không gian lưu trú và văn hóa bản địa.

Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ năm với 95,65%. Bên cạnh kebab đã nổi tiếng trên toàn thế giới, Chợ Gia vị Istanbul là điểm đến hấp dẫn với những quầy hàng đầy màu sắc, bày bán trái cây sấy khô, kẹo dẻo Thổ Nhĩ Kỳ và vô số loại gia vị.

Nếu muốn thưởng thức baklava đúng tinh thần địa phương, CN Traveller gợi ý Gaziantep ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố được UNESCO công nhận là Thành phố Ẩm thực, nổi tiếng với những loại bánh ngọt thơm vị hạt và đậm đà hương mật ong.

Những quốc gia có nền ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026:

1. Italia - 96,92%

2. Hy Lạp - 96,72%

3. Bồ Đào Nha - 96,57%

4. Nhật Bản - 96,00%

5. Thổ Nhĩ Kỳ - 95,65%

6. Indonesia - 95,87%

7. Tây Ban Nha - 95,48%

8. Thái Lan - 95,31%

9. Croatia - 94,39%

10. Nam Phi - 94,26%