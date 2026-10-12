Tô điểm cho phố phường thêm xanh

Đơn vị thi công lắp đặt giàn thép bao quanh thân trụ bê-tông đường sắt trên cao để tạo giá đỡ cho các chậu cây thay cho việc phải khoan đục bê-tông. Khoảng cách giữa giàn thép và bề mặt trụ được tính toán kỹ để bảo đảm cây sinh trưởng, đồng thời thuận tiện việc kiểm tra, theo dõi hiện trạng công trình. Các loại cây như cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và sử quân tử được lựa chọn để trồng tại đây. Ngoài việc phủ xanh ba trụ bê-tông đường sắt trên cao đường Nguyễn Trãi, phương án còn được thực hiện tại cầu vượt Lê Văn Lương-Láng Hạ, hầm chui Lê Văn Lương-Tố Hữu và ba nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố Lê Thánh Tông, Trần Phú, tại số 69 phố Lý Thường Kiệt theo các thiết kế khác nhau.

Tại cầu vượt Lê Văn Lương-Láng Hạ, những hàng trúc được trồng dọc hai bên mái ta-luy, khu vực chân tường sát đường xe chạy và hệ thống thoát nước. Các diện tích cây trồng cũ cũng được cải tạo, thay thế, tạo sự gọn gàng, đồng bộ cho không gian dưới chân cầu. Trong khi đó, tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, các cụm chậu cây dự kiến được bố trí dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan-can, trên chiều dài khoảng 300m, để cây mọc rủ xuống mặt trong thành hầm, tạo thành dải xanh liên tục.

Cùng với việc thí điểm phủ xanh các công trình giao thông, Hà Nội còn mở rộng diện tích cây xanh trên những tuyến phố trung tâm. Mới đây, ngày 8/10, phường Cửa Nam khởi công dự án “Tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ nhằm giảm phát thải trên các tuyến phố”, triển khai tại 11 tuyến phố chính trên địa bàn phường.

Trong một đô thị đông đúc, những mảng cây xanh, dải hoa được bố trí hợp lý có thể làm dịu cảm giác oi bức, ngột ngạt, tạo thêm khoảng nghỉ cho thị giác giữa những mặt đứng bê-tông và dòng xe liên tục. Để những mảng xanh phát huy hiệu quả, thành phố cần duy trì việc chăm sóc hệ thống cây, hoa, đồng thời bảo đảm an toàn công trình, không ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước và giao thông. Khi được đầu tư đồng bộ và chăm chút lâu dài, những khoảng xanh dù nhỏ cũng đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu hơn cho người dân giữa nhịp sống đô thị.