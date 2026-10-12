Vành đai 3 trên cao thường xuyên ùn tắc, CSGT chỉ rõ nguyên nhân

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội thông tin về tình hình giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đồng thời đưa ra những khuyến cáo nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Lưu lượng phương tiện thực tế lưu thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao hiện thường xuyên đạt khoảng từ 100.000 đến 120.000 lượt xe/ngày đêm.

Theo lực lượng chức năng, lưu lượng phương tiện thực tế trên tuyến hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000–120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6–8 lần so với mức thiết kế ban đầu.

Áp lực giao thông đặc biệt lớn trên đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, nơi tập trung lượng phương tiện di chuyển giữa các khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây Thủ đô.

Lưu lượng xe vượt thiết kế, nhiều tài xế chuyển làn thiếu quan sát

Theo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, tình trạng ùn ứ thường xuất hiện vào giờ cao điểm, tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện lớn.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan từ sự gia tăng lưu lượng giao thông, ý thức và thói quen điều khiển phương tiện của một bộ phận tài xế cũng ảnh hưởng đến khả năng lưu thông trên tuyến.

Đáng chú ý, nhiều phương tiện di chuyển với tốc độ chậm nhưng vẫn chiếm dụng làn trái trong thời gian dài. Một số tài xế chuyển làn thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn hoặc phanh gấp, khiến dòng xe phía sau phải giảm tốc đột ngột.

Những hành vi này không chỉ làm giảm khả năng lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, dẫn đến ùn tắc dây chuyền, nhất là tại các đoạn đường có không gian lưu thông hạn chế.

Theo lực lượng chức năng, tình trạng tương tự cũng cần được đặc biệt lưu ý tại những cây cầu có mật độ phương tiện lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Nhật Tân.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và một làn dừng xe khẩn cấp. Vì vậy, việc sử dụng làn đường không đúng quy định hoặc thiếu chủ động trong điều khiển phương tiện có thể ảnh hưởng đến cả dòng xe.

CSGT khuyến cáo không đi chậm kéo dài ở làn trái

Để hạn chế tình trạng ùn tắc, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động cập nhật tình hình giao thông, lựa chọn lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Khi tham gia giao thông trên tuyến, tài xế cần tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, tốc độ cho phép và giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Trước khi chuyển làn, người lái xe phải quan sát kỹ, bật tín hiệu báo hướng chuyển và chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn. Đặc biệt, cần tránh phanh gấp hoặc chuyển làn liên tục khi mật độ phương tiện đông.

Đối với xe tải và những phương tiện có kích thước lớn, tài xế cần lựa chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định và chú ý quan sát trong suốt quá trình di chuyển.

Lực lượng CSGT cũng lưu ý người lái xe không di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở các phương tiện khác, đồng thời tuyệt đối không tùy tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Khi xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, tài xế cần bình tĩnh, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ hoặc quay đầu xe làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, trước khi lưu thông lên đường trên cao, cầu vượt hoặc những tuyến có mật độ phương tiện lớn, người điều khiển phương tiện cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, tìm hiểu phương án phân luồng và dự kiến thời gian di chuyển.

Theo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, việc tuân thủ quy tắc giao thông, chủ động nhường đường và duy trì thói quen lái xe an toàn sẽ góp phần hạn chế va chạm, giảm ùn tắc và bảo đảm lưu thông trên các tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô.