Hà Nội: Đường Tây Thăng Long có mặt bằng sạch nhưng chưa thi công

Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 33 km, được chia thành 5 đoạn. Theo thiết kế, tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang 60,5m, gồm đường chính, hai đường gom mỗi bên và dải phân cách trung tâm.

Trong đó, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng nằm trên địa bàn phường Đông Ngạc có chiều dài hơn 3,2 km, quy mô 10 làn xe với tổng mức đầu tư 2.344 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.673 tỷ đồng.

Giữa tháng 7, phường Đông Ngạc đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công dự án đường Tây Thăng Long sau nhiều năm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ cho tuyến giao thông trục chính quan trọng ở phía Tây Bắc Thủ đô.

Tuy nhiên, ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, tại khu vực vừa được giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa có bất kỳ hoạt động thi công nào.

Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) thuộc địa bàn phường Đông Ngạc đã có nhiều bước tiến rõ rệt trong thời gian qua.

Theo đó, dự án chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo UBND phường Đông Ngạc, đến giữa tháng 7/2026 đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này.

Nhìn từ trên cao, các ngôi nhà, công trình nằm trong phạm vi thực hiện dự án đã bị phá dỡ.

Xác nhận nhanh với Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đoạn đường này đã hoàn tất và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện thi công.

Tuy nhiên, ghi nhận của Người Đưa Tin ngày 10/10, tại khu vực phạm vi thực hiện dự án đường Tây Thăng Long thuộc phường Đông Ngạc đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa có bất cứ hoạt động thi công nào.

Xung quanh vẫn chỉ là bãi đất trống sau khi hàng loạt ngôi nhà, công trình nằm trong phạm vi dự án bị phá dỡ.

Việc chậm triển khai thi công ngay sau khi nhận mặt bằng đang đi ngược lại với tinh thần cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố.

Cụ thể, tại buổi làm việc ngày 23/9 với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ và những kiến nghị, đề xuất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã lưu ý, khi người dân đã bàn giao nhà, đất để thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tổ chức thi công, không để xảy ra tình trạng đã có mặt bằng sạch nhưng dự án chậm triển khai.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cũng từng yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức thi công."Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ", Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực địa dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai toàn tuyến, bảo đảm đầu tư đồng bộ, kết nối liên thông toàn tuyến đến Vành đai 5 (cầu Vĩnh Thịnh), phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các đoạn tuyến còn lại; thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm đầu mối triển khai dự án tổng thể.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu.

Đồng thời sẽ kết nối đồng bộ các đô thị lớn, các khu công nghệ cao sinh học, là động lực góp phần thu hút cư dân và các nhà đầu tư, mở ra không gian phát triển mới cho phía Tây Thủ đô.