[Video] Bộ Công Thương: Sẽ linh hoạt sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu khi cần thiết
Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hiện các doanh nghiệp đang thực hiện bám sát tổng nguồn tối thiểu được phân giao, tồn kho của các nhà máy hiện nay đang rất cao, nguồn cung sẽ được đảm bảo.
Về giá xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục điều hành theo sát giá thế giới và thực hiện điều hành, sử dụng linh hoạt các biện pháp. Bên cạnh đó, để tiếp tục bình ổn giá xăng dầu, Chính phủ tiếp tục gia hạn việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu cũng như thuế giá trị gia tăng… đối với mặt hàng xăng dầu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-cong-thuong-se-linh-hoat-su-dung-quy-binh-on-xang-dau-khi-can-thiet-post994818.html