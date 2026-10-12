[Video] Bộ Công Thương: Sẽ linh hoạt sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu khi cần thiết

Tháng Mười là tháng hướng về các hoạt động tri ân phụ nữ và thi đua sôi nổi tại các cấp Hội. Giữa không khí đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để công tác lắng nghe, đối thoại với hội viên không dừng lại ở hình thức bề nổi mà thực sự đi vào chiều sâu từng thôn xóm?