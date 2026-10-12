Bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI

Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan đã công bố Quyết định số 1636/QĐ-CHQ về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục Hải quan khu vực VI giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2026.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Minh Hằng. Ảnh: Hoàng Cường.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, chúc mừng bà Nguyễn Thị Minh Hằng được lãnh đạo Bộ Tài chính và Cục Hải quan tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, bà Nguyễn Thị Minh Hằng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, chúc mừng bà Nguyễn Thị Minh Hằng được bổ nhiệm giữ chức vụ mới; đồng thời đề nghị bà tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Minh Hằng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND tỉnh Lạng Sơn. Trên cương vị mới, bà cam kết nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ, duy trì ổn định tổ chức; đồng thời cùng tập thể lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI triển khai hiệu quả các nhiệm vụ do Cục Hải quan và UBND tỉnh Lạng Sơn giao.