[Video] Cienco4 lên phương án đại tu Quốc lộ 1A sau thời gian dài xuống cấp
Sau đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh và cục đường bộ Việt Nam, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4) có kế hoạch khắc phục hư hỏng tuyến Quốc lộ 1A.
Đưa vào khai thác từ năm 2014, tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) đóng vai trò huyết mạch giao thông. Tuy nhiên, qua nhiều năm vận hành dưới lưu lượng xe tải trọng lớn, mặt đường nay đã xuất hiện chi chít vết rạn nứt, hằn lún sâu thành rãnh và hàng loạt ổ gà nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cienco4-len-phuong-an-dai-tu-quoc-lo-1a-sau-thoi-gian-dai-xuong-cap-post994783.html