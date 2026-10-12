Tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới và phát triển nông nghiệp bền vững

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026 diễn ra tối nay 12/10 tại Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tối 12/10/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026.

Sự kiện là mốc son trọng tâm trong chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2026, ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân trong suốt chặng đường 40 năm Đổi mới của đất nước. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng 96 nông dân tiêu biểu đại diện cho lực lượng lao động nông nghiệp trên cả nước.

Được bình chọn khắt khe từ 127 hồ sơ đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố, 96 gương mặt được xướng tên năm nay là những điển hình xuất sắc trong ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoạt và chuyển đổi số. Khoảng 70 nông dân tham gia có doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm; trong đó nhiều cá nhân đạt quy mô sản xuất lớn với doanh thu từ 30 đến 200 tỷ đồng/năm.

Lễ tôn vinh diễn ra trang trọng với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ hiện đại. Màn trình diễn sử thi hoành tráng của 40 diễn viên tượng trưng cho 40 năm công cuộc Đổi mới. Hình ảnh chân thực và câu chuyện sáng tạo của các nông dân được phác họa sống động qua nghệ thuật ánh sáng laser, Hologram cùng các giai điệu Lý ba miền đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, lễ tôn vinh không chỉ thể hiện sự ghi nhận sâu sắc đối với những nỗ lực vượt khó, sáng tạo của nhà nông, mà còn thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của nông dân Việt Nam thế hệ mới: năng động, tri thức, biết tổ chức sản xuất bền vững và làm chủ thị trường.

Trước đó, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt và trao Bằng khen cho 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026 nhằm kịp thời động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các nhà nông tiêu biểu./.