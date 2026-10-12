Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý xe tự chế và xe máy chở hàng cồng kềnh

Ngày 12-10, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Quang Trung – Quốc lộ 6, tập trung phát hiện, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa không bảo đảm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Chiếc xe ba bánh tự chế chở hàng vào nội đô được phát hiện, xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng xe ba bánh, xe tự chế và xe máy chở hàng hóa cồng kềnh. Đáng chú ý, một xe ba bánh chở các bó thép hộp mạ kẽm dài hơn 5m lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng vào nội thành. Người điều khiển là ông N.X.T. (sinh năm 1961, trú xã Bình Minh, TP Hà Nội) cho biết được thuê vận chuyển số vật liệu trên quãng đường hơn 10km. Dù các đầu thanh thép đã được bọc lại, việc vận chuyển những thanh kim loại dài bằng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Xe ba bánh tự chế chở hàng trên Quốc lộ 6 cũng được kiểm tra, xử lý.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết, đơn vị duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ùn tắc giao thông. Riêng ngày 12-10, lực lượng chức năng đã xử lý 5 trường hợp, gồm 3 trường hợp chở hàng hóa cồng kềnh và 2 trường hợp xe ba bánh vi phạm quy định.

Các phương tiện chở hàng hoá vi phạm quy định về an toàn giao thông được kiểm tra, xử lý.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp trái quy định để tham gia giao thông; không chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép; không điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc vật khác trái quy định.

Việc chấp hành nghiêm các quy định khi vận chuyển hàng hóa, cùng với công tác kiểm tra, xử lý thường xuyên của lực lượng chức năng, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Thủ đô.