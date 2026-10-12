Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khảo sát dự án đường kết nối cao tốc tại Hữu Lũng

Tham gia khảo sát có đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Tháng 5/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới đường kết nối từ ngã ba nút giao đường 242 từ khu đô thị mới Hữu Lũng đến nút giao cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với tổng mức đầu tư trên 388 tỷ đồng. Dự án triển khai tại xã Hữu Lũng có tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 2,1 km, bao gồm xây dựng 1 cầu vượt sông Thương, thời gian thực hiện từ năm 2027 - 2029.

Điểm đầu nút giao đường 242 từ khu đô thị mới Hữu Lũng đến nút giao cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Mục tiêu đầu tư của dự án là hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng giao thông của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo ra trục giao thông mới có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại của khu vực Hữu Lũng và trạm thu phí 242 thuộc tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, rút ngắn quãng đường, thời gian vận chuyển, đồng thời mở ra không gian phát triển cho đô thị, các khu dân cư, khu cụm công nghiệp và dịch vụ thương mại dọc tuyến.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trực tiếp xem xét vị trí, hướng tuyến và các điều kiện triển khai dự án, đặc biệt là phương án kết nối với tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 3 từ trái sang) xem xét bản đồ hướng tuyến đường kết nối từ ngã ba nút giao đường 242 từ khu đô thị mới Hữu Lũng đến nút giao cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự án xây dựng mới đường kết nối từ ngã 3 nút giao đường 242 từ khu đô thị mới Hữu Lũng đến nút giao cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng cường kết nối khu đô thị mới Hữu Lũng với tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, góp phần nâng cao năng lực lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tính toán kỹ phương án vốn đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy mô và mục tiêu dự án; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công dự án theo kế hoạch đề ra.