Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với Kagawa (Nhật Bản)

Toàn cảnh hội thảo Giao lưu Kagawa-Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản)

Tham dự hội thảo còn có Thống đốc tỉnh Kagawa Ikeda Toyohito, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, các tổ chức giao lưu quốc tế, cơ quan thông tấn, báo chí cùng đông đảo đại biểu và người dân địa phương.

Thúc đẩy giao lưu Việt Nam-Nhật Bản

Hội thảo nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản, thúc đẩy giao lưu giữa cộng đồng người Việt Nam với xã hội sở tại, hướng tới xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2028.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng quan hệ song phương.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội thảo Giao lưu Kagawa-Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản)

Tổng Lãnh sự đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa tỉnh Kagawa và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các cơ sở giáo dục của tỉnh, tiêu biểu là Đại học Kagawa, đã thiết lập các thỏa thuận giao lưu học thuật với nhiều trường đại học của Việt Nam, như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Y Dược Huế. Các thỏa thuận này tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và hợp tác đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Lãnh sự cảm ơn Thống đốc Ikeda Toyohito và chính quyền tỉnh Kagawa đã luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương. Với khoảng 5.000 người, cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại vùng Shikoku, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống địa phương.

Tổng Lãnh sự bày tỏ kỳ vọng hội thảo sẽ góp phần tăng cường sự thấu hiểu, gắn kết giữa người dân hai bên, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Kagawa trên nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại hội thảo, Thống đốc tỉnh Kagawa Ikeda Toyohito nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa tỉnh Kagawa và thành phố Hải Phòng, đặc biệt là vai trò trung tâm sản xuất và lợi thế về biển, tạo nền tảng thuận lợi để hai địa phương phát triển quan hệ hợp tác.

Thống đốc Ikeda Toyohito phát biểu chào mừng và thông tin về tình hình hợp tác Kagawa-Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản)

Kể từ khi ký kết văn bản ghi nhớ về giao lưu và hợp tác vào năm 2024, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Thống đốc Ikeda bày tỏ mong muốn hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường biển, trong đó có tình trạng rác thải biển tại quần đảo Cát Bà và khu vực biển Setouchi.

Đánh giá cao vai trò của giao lưu văn hóa trong thúc đẩy quan hệ Kagawa - Việt Nam, Thống đốc Ikeda đề cập một số hoạt động tiêu biểu như “Dự án Việt Nam” tại Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Setouchi 2025 và “Hội chợ Việt Nam”, giới thiệu ẩm thực, thủ công và hàng hóa Việt Nam. Thống đốc bày tỏ kỳ vọng hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và du lịch, đồng thời thúc đẩy hiện thực hóa đường bay thẳng giữa Kagawa và Việt Nam trước năm 2028.

Tại hội thảo, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Bùi Quang Bình đã trình bày về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, với những thách thức từ xung đột, cạnh tranh thương mại và công nghệ, cùng đà tăng trưởng chậm của kinh tế thế giới.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản)

Ông Bùi Quang Bình nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với phát triển nhanh và bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam coi trọng việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có phối hợp bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Ông cũng đề xuất hai địa phương tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực giàu tiềm năng như đầu tư, thương mại, công nghiệp, logistics, giáo dục - đào tạo nhân lực, du lịch, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn, qua đó tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về nhiều chủ đề thiết thực, gồm tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay, giao lưu đa văn hóa và xây dựng xã hội cộng sinh giữa Kagawa và Việt Nam, cũng như những nỗ lực thúc đẩy giao lưu Việt Nam-Nhật Bản.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm sinh sống, học tập, làm việc và giao lưu với người dân địa phương, góp phần tăng cường sự thấu hiểu giữa cộng đồng người Việt Nam và xã hội sở tại. Cùng ngày, Hội chợ Việt Nam được tổ chức, giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực và đời sống Việt Nam tới người dân địa phương.

Mở rộng các lĩnh vực hợp tác địa phương

Bên lề hội thảo, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn đã chào xã giao Thống đốc tỉnh Kagawa Ikeda Toyohito. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn nhận nhiệm vụ tại Osaka vào tháng 4/2026.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn chào xã giao Thống đốc tỉnh Kagawa Ikeda Toyohito. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản)

Tại cuộc gặp, Tổng Lãnh sự cảm ơn Thống đốc Ikeda và chính quyền tỉnh Kagawa đã tổ chức Hội thảo Giao lưu Kagawa-Việt Nam với nhiều nội dung thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai bên.

Tổng Lãnh sự bày tỏ đồng tình với định hướng thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa Kagawa và Việt Nam, qua đó tạo thuận lợi cho việc đi lại, phát triển du lịch và tăng cường kết nối giữa người dân hai địa phương. Trên cơ sở đó, Tổng Lãnh sự đề xuất hai bên nghiên cứu triển khai các chương trình du lịch kết hợp tham quan nông trại, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu đời sống địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh và những nét đặc sắc của mỗi bên.

Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự đề xuất đẩy mạnh hợp tác giáo dục, giao lưu thanh thiếu niên và sinh viên giữa Kagawa với Việt Nam, đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu hai bên, trong đó có việc triển khai các dự án nghiên cứu chung. Những hoạt động này không chỉ tạo cơ hội để thế hệ trẻ hai bên nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội của nhau, mà còn góp phần hình thành các mối liên kết bền vững, để thế hệ trẻ trở thành cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong tương lai.

Tổng Lãnh sự khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Kagawa và các địa phương vùng Shikoku nhằm thúc đẩy hơn nữa giao lưu địa phương, văn hóa, nhân dân và hợp tác giáo dục, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Việt Nam và tỉnh Kagawa nói riêng.

Thống đốc Ikeda đánh giá cao sự hợp tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cũng như các đề xuất của Tổng Lãnh sự, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể.