Đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của USCC trong thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương thời gian qua; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại phát triển ổn định, cân bằng và bền vững. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng chia sẻ về những kết quả tích cực của tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị USCC tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư, kinh doanh, mở rộng hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp ông John Goyer, Phó chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ.

Trao đổi về hợp tác APEC, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng của Hoa Kỳ, một trong những thành viên sáng lập của diễn đàn. Về Năm APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chia sẻ Việt Nam đang tích cực phối hợp với các nền kinh tế thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan để chuẩn bị tốt nhất về nội dung và cơ sở vật chất; cho biết một trong những mục tiêu quan trọng của Năm APEC 2027 là tăng cường kết nối, mở rộng sự tham gia và đóng góp thiết thực của khu vực tư nhân, khuyến khích sự hiện diện đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ông John Goyer bày tỏ ấn tượng với tinh thần chủ động, khẩn trương của Việt Nam, đặc biệt là đã tiến hành tham vấn các thành viên sớm nhất cho công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027; khẳng định USCC sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam, phát huy mạng lưới doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế để đóng góp thiết thực vào thành công chung của Năm APEC 2027; bày tỏ tin tưởng vào việc hai nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, đóng góp vào quan hệ kinh tế song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi.