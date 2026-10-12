Kỷ niệm Quốc khánh Tây Ban Nha tại Hà Nội, hướng tới 50 năm quan hệ Việt Nam – Tây Ban Nha

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Tây Ban Nha. (Ảnh: Thành Long)

Tại tiệc chiêu đãi Quốc khánh Tây Ban Nha, Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đại sứ Tây Ban Nha, Phu quân, Chính phủ, nhân dân Tây Ban Nha cùng những người bạn Tây Ban Nha nhân dịp Quốc khánh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Thứ trưởng cho rằng dù cách xa nhau về địa lý, Việt Nam và Tây Ban Nha có mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, hai dân tộc cùng hun đúc truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền và niềm tự hào sâu sắc về bản sắc dân tộc.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Thành Long)

Bên cạnh đó, hai nước có những nét tương đồng trong việc coi trọng giá trị gia đình, sự gắn kết cộng đồng, đồng thời cùng chia sẻ khát vọng phát triển, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, những điểm tương đồng đó đã trở thành sợi dây kết nối nhân dân hai nước. Từ sự đồng điệu về văn hóa, Việt Nam và Tây Ban Nha có cơ sở thuận lợi để tăng cường chia sẻ tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2027, thời điểm Việt Nam và Tây Ban Nha kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/5/1977-23/5/2027), Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị thông qua các hoạt động tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tạo động lực và định hướng chiến lược mới cho quan hệ song phương.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chặng đường hợp tác mới không chỉ góp phần mang lại sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam và Tây Ban Nha cùng ứng phó với những thách thức của thời đại, đóng góp sáng kiến nhằm xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano de Lasala phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Tây Ban Nha Carmen Cano de Lasala nhấn mạnh trong nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Tây Ban Nha đã xây dựng quan hệ song phương vững mạnh, trên cơ sở cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác. Năm 2027 sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra những cơ hội mới để hai nước thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác kinh tế, Đại sứ nhận định Việt Nam có tính bổ trợ cao đối với nền kinh tế Tây Ban Nha. Tây Ban Nha mong muốn đồng hành cùng quá trình tăng trưởng của Việt Nam thông qua sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu trong những lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, du lịch và công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Đại sứ nhấn mạnh vai trò của văn hóa, thể thao và tiếng Tây Ban Nha trong việc tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai nước. Tây Ban Nha mong muốn tiếng Tây Ban Nha tiếp tục được phát triển tại Việt Nam, qua đó mở rộng cơ hội việc làm và triển vọng nghề nghiệp cho giới trẻ.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ. (Ảnh: Thành Long)

Đề cập đến cộng đồng người Tây Ban Nha đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Đại sứ khẳng định mỗi cá nhân đều góp phần quảng bá hình ảnh đất nước thông qua công việc và những đóng góp của mình. Sự hiện diện của cộng đồng người Tây Ban Nha tại Việt Nam cũng là minh chứng cho sức sống và sự tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Tây Ban Nha luôn sẵn sàng hỗ trợ công dân Tây Ban Nha tại Việt Nam, góp phần củng cố sự gắn kết giữa cộng đồng hai nước.