Phát hiện tài xế dương tính với ma túy khi lái xe trên cao tốc

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/10, tại Km98+320 cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Tổ Cảnh sát số 4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 65A-420.74.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Người điều khiển phương tiện là V.H.Đ. (sinh năm 1993, trú tại phường Ô Môn, TP Cần Thơ). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác phối hợp với Công an xã Thanh Hưng tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc.

Việc tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lái xe có chất ma túy trong cơ thể góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.