Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới

Tới dự Lễ tôn vinh và trao tặng Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - năm 2026 có đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ; Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; … cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, Hội Nông dân các tỉnh, thành cả nước. Đặc biệt là sự có mặt của 96 Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ mọi miền Tổ quốc đã về dự lễ tôn vinh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Lương Quốc Đoàn trao danh hiệu tặng các Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới.

96 nông dân xuất sắc được tôn vinh năm nay không chỉ đại diện cho một vài năm hay một phong trào cụ thể, mà là đại diện cho một giai đoạn lịch sử xuyên suốt từ giai đoạn Đổi mới đất nước đến nay. Họ là những biểu tượng sinh động cho sự chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp với những con số kinh doanh vô cùng ấn tượng.

Dẫn đầu về doanh thu là Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới - ông Lê Mạnh Cường (tỉnh Phú Thọ) với mô hình trang trại chăn nuôi lợn và cung cấp con giống quy mô lớn, đạt doanh thu từ 200-220 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt 50 tỷ đồng/năm.

Cùng đạt mốc doanh thu trên 200 tỷ đồng là ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ (Hải Phòng), người tiên phong phát triển chuỗi sản xuất gà giống quy mô lớn.

Bên cạnh đó, danh sách tôn vinh còn ghi nhận có tới 70 nông dân xuất sắc có doanh thu trên 5 tỷ đồng, trong đó có nhiều cá nhân đoạt doanh thu từ 30 - 200 tỷ đồng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, các nông dân xuất sắc còn khẳng định vai trò chủ thể trong liên kết và tạo việc làm cho cộng đồng. Tiêu biểu như Nông dân Việt Nam xuất sắc - ông Phạm Đăng Khuyến (Ninh Bình) với mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu đạt doanh thu 140 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên và theo mùa vụ cho từ 4.000 đến 6.000 lao động tại địa phương.

Về quy mô sản xuất, ông Nguyễn Hồng Phương (An Giang) dẫn đầu với 224 ha lúa, trong khi ông Nguyễn Minh Thành (Khánh Hòa) sở hữu 128 ha sản xuất hữu cơ tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái.

Người đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026 cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu (sinh năm 1944, 82 tuổi, Cần Thơ), hai người trẻ tuổi nhất 33 tuổi là anh Trầm Minh Thuần (Vĩnh Long) và anh Nguyễn Hữu Ngọc (Khánh Hòa) thể hiện sức sống bền bỉ và sự nối tiếp qua các thế hệ.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Quốc Đoàn cho rằng: 96 nông dân được tôn vinh hôm nay là những nông dân luôn đi đầu trong đổi mới, là 96 đóa hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của giai cấp nông dân Việt Nam trong 40 năm đổi mới.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Danh sách 96 gương mặt nông dân tiêu biểu hôm nay có thể chưa phải là đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn nhưng đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhiệt liệt chúc mừng những kỳ tích của những người nông dân nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và đặc biệt, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 96 gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh trong buổi lễ.