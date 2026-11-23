Cuộc thi “con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026” diễn ra trong sáng 25/11, tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, giữa tôm sú của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi, thương lái và cá nhân trên địa bàn tỉnh mang tới dự thi.

Ban tổ chức quy định, tôm dự thi phải là tôm sú, được nuôi hoặc khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau; còn sống, khỏe mạnh, nguyên vẹn, đầy đủ các bộ phận, không có dấu hiệu hư hỏng hoặc bị tác động làm thay đổi trọng lượng, hình dáng tự nhiên.

Cà Mau tổ chức cuộc thi tìm tôm sú nặng nhất tại Festival Tôm lần thứ II năm 2026.

Ban Giám khảo căn cứ kết quả cân chính thức để xếp hạng tôm dự thi theo trọng lượng từ cao xuống thấp, từ đó xác định giải nhất, nhì, ba. Ngoài ra, con tôm có màu sắc đẹp nhất cũng được lựa chọn để trao giải.

Về cơ cấu giải thưởng, Giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, giải Nhì, Ba và con tôm màu sắc đẹp nhất nhận giải lần lượt 10 và 5 triệu đồng.

Trước đó, tại Ngày hội cua Cà Mau lần thứ 2 năm 2025, tỉnh Cà Mau cũng chọn được "vua cua" nặng 1,82 kg.

Cà Mau là địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô diện tích nuôi tôm nước lợ, với khoảng 418.000 ha, gồm 384.500 ha quảng canh, quảng canh cải tiến; 22.000 ha thâm canh và 11.500 ha siêu thâm canh.