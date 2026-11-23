Mỗi tối, sau khi hoàn thành công việc gia đình, anh Triệu Văn Vượng, Trưởng thôn Nà Lộc, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) lại tranh thủ đến từng gia đình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt chữ ký số và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Anh Vượng chia sẻ: Ban đầu, nhiều người còn e ngại vì không quen sử dụng điện thoại để thực hiện các thủ tục trực tuyến. Chúng tôi cứ kiên trì hướng dẫn, làm mẫu rồi để bà con tự thực hiện. Chưa biết thì hướng dẫn lại, đến khi nào bà con làm được mới thôi.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Văn Quan hướng dẫn người dântích hợp thông tin trên VNeID

Cách làm ở Nà Lộc cũng là phương thức hoạt động được các Tổ CNSCĐ trên địa bàn xã Văn Quan thực hiện. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các thôn, UBND xã đã kiện toàn 13 tổ tại 13 thôn, với 99 thành viên. Các tổ tập trung tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số thiết yếu, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác tiện ích trên nền tảng số và nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ mất an toàn thông tin.

Đáng chú ý, các thành viên đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không có kinh phí hỗ trợ. Để duy trì hoạt động, thành viên phải chủ động thu xếp công việc, tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ hoặc các buổi sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn bà con. Anh Hoàng Đức Minh, thôn Nà Lộc cho biết: Nhờ sự hướng dẫn của Tổ CNSCĐ, tôi đã biết tích hợp thông tin trên VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận các kênh thông tin chính thống và mua sắm trên các kênh bán hàng trực tuyến.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ CNSCĐ trên địa bàn xã đã hỗ trợ trên 6.600 lượt người tiếp cận các tiện ích số; hỗ trợ trên 4.700 lượt người sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các tổ cũng hướng dẫn trên 7.000 lượt người cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; khoảng 2.200 lượt người được hướng dẫn nhận diện, phòng, chống lừa đảo trên môi trường mạng.

Không chỉ hỗ trợ các tiện ích phục vụ đời sống, các Tổ CNSCĐ còn tích cực thúc đẩy kinh tế số tại cơ sở, hỗ trợ 284 hộ sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Bà Hoàng Thị Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Quan cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ CNSCĐ phát huy vai trò tại khu dân cư; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho thành viên, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của các tổ CNSCĐ xã Văn Quan, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống, trở thành phương thức phục vụ người dân hiệu quả hơn.