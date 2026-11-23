Ngày 12/11, BSR phối hợp với Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội thảo “Công nghệ thu hồi và lưu trữ CO₂”, nhằm trao đổi, cập nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến và tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp với thực tiễn hoạt động của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Tham dự hội thảo, về phía BSR có ông Lê Hải Tuấn - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất; đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo (BSR-IC) và các ban chức năng Tổng công ty.

Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất có PGS.TS. Lê Quang Duyến - Trưởng khoa Dầu khí và Năng lượng; cùng các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực. Đặc biệt, hội thảo có sự tham dự của ông Jean-Michel Louis Herri - Giáo sư Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Mỏ Saint-Étienne (Pháp), chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực thu hồi CO₂.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hải Tuấn - Phó Giám đốc NMLD Dung Quất cho biết, sau hơn 18 năm vận hành, NMLD Dung Quất - NMLD đầu tiên của Việt Nam - đã chế biến hơn 120 triệu tấn dầu thô, đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế đất nước. Hiện nay, nhà máy duy trì vận hành ở mức công suất cao, có thời điểm vượt 120% công suất thiết kế. Cùng với việc triển khai nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành, BSR cũng đặc biệt quan tâm đến lộ trình giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo ông Lê Hải Tuấn, thu hồi và lưu trữ CO₂ là một trong những hướng công nghệ cần được nghiên cứu nghiêm túc, đánh giá toàn diện để có thể ứng dụng tại NMLD Dung Quất. Việc hợp tác với Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ giúp BSR tiếp cận các nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi phương pháp và lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc thù công nghệ, điều kiện vận hành cũng như yêu cầu tối ưu chi phí.

Về phía Trường Đại học Mỏ - Địa chất, PGS.TS. Lê Quang Duyến nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong giải quyết các bài toán về môi trường, năng lượng. Trong đó, nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ thu hồi CO₂ có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở công nghiệp phát thải lớn như NMLD Dung Quất, đồng thời phù hợp với định hướng và chủ trương của Chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính.

Đáng chú ý, tại hội thảo, đại diện các bên cũng đề cập đến những kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo mà BSR đã đạt được. Trong đó, công trình “Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại NMLD Dung Quất” đã được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 7. Đây là dấu mốc ghi nhận năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển các sản phẩm có giá trị chiến lược của BSR, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng.

Tại hội thảo, GS. Jean-Michel Louis Herri đã giới thiệu và phân tích các nguyên lý thu hồi CO₂, những công nghệ đã được ứng dụng thành công cùng các phương pháp mới được nghiên cứu, cấp bằng sáng chế. Đáng chú ý, các kết quả mô phỏng và nghiên cứu thực nghiệm trong nhiều năm cho phép đánh giá đặc tính nhiệt động học, động lực học, quá trình kết tinh và khả năng tối ưu hóa điều kiện vận hành của hệ thống thu hồi CO₂.

Các phân tích cũng tập trung vào hiệu quả năng lượng, chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì, qua đó làm rõ khả năng triển khai công nghệ với chi phí hợp lý. Bên cạnh lĩnh vực thu hồi CO₂, những kết quả nghiên cứu còn có tiềm năng ứng dụng trong xử lý nước, điều hòa không khí và một số quy trình công nghiệp khác. Việc xây dựng lộ trình chuyển giao từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến ứng dụng thực tiễn được xem là yêu cầu quan trọng để bảo đảm tính khả thi của công nghệ.

Trao đổi tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, giải pháp công nghệ được lựa chọn cần phù hợp với đặc thù ngành Dầu khí, điều kiện sản xuất của BSR và lộ trình giảm phát thải của Chính phủ, đồng thời phải bảo đảm hiệu quả kinh tế, khả năng vận hành ổn định và tính ứng dụng lâu dài. Hội thảo cũng đề cập đến những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, các vấn đề phát sinh trong ứng dụng công nghệ…

Trên cơ sở trao đổi, các bên định hướng tiếp tục tìm hiểu hiện trạng công nghệ, nguồn phát thải CO₂ tại NMLD Dung Quất và những giải pháp khoa học công nghệ BSR đang triển khai, từ đó nghiên cứu, đề xuất các dự án thử nghiệm và ứng dụng công nghệ thu hồi CO₂ theo mô hình hợp tác ba bên.