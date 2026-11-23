Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (được Quốc hội thông qua ngày 21.11) đã tăng cường khuôn khổ phòng, chống tác hại của thuốc lá trên nền tảng các kết quả đáng kể đã đạt được trước đó của Việt Nam.

Theo đó, Luật sửa đổi quy định cấm toàn diện các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới nổi cùng các bộ phận và thành phần dùng để sản xuất; các sản phẩm bị cấm bao gồm cả túi ngậm nicotine và shisha.

Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm "Thế hệ trẻ người Việt nói Không với thuốc lá"

Luật sửa đổi quy định cũng cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán, qua đó giảm một hình thức quảng cáo, tiếp thị có khả năng thu hút mạnh với giới trẻ và khiến việc hút thuốc trở nên bình thường.

Cùng với đó, tăng cường bảo vệ môi trường không khói thuốc, trong đó quy định các trường đại học và cơ sở giáo dục sẽ cấm hoàn toàn hút thuốc trong nhà và trên toàn bộ khuôn viên, đồng thời tạo cơ hội để tiếp tục mở rộng thêm nhiều khu vực cấm hút thuốc hoàn toàn trong tương lai; xây dựng lộ trình tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt cho biết, những sửa đổi này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của người dân trước các sản phẩm thuốc lá, nicotine hiện có và các sản phẩm có thể xuất hiện trong thời gian tới.

“Trên thế giới, ngành công nghiệp thuốc lá và nicotine tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới, được thiết kế nhằm thu hút thế hệ người sử dụng tiếp theo. Những sửa đổi lần này của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là tin vui đối với sức khỏe của người dân Vệt Nam, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Thông qua việc cấm các sản phẩm mới nổi như túi ngậm nicotine và shisha, giảm độ hiện diện của các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng và tăng cường môi trường không khói thuốc, Quốc hội đã có những hành động mạnh mẽ để bảo vệ người dân trước tác hại của thuốc lá và nicotine”, Tiến sĩ Angela Pratt nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, những thay đổi này sẽ giúp Việt Nam “đi trước một bước” các nỗ lực của ngành công nghiệp thuốc lá nhằm phát triển những sản phẩm mới có hại và gây nghiện trong tương lai. Đồng thời, sẽ giúp thêm nhiều người được hưởng quyền hít thở không khí trong lành thông qua việc giảm phơi nhiễm với khói thuốc thụ động và xây dựng các khuôn viên trường học, cộng đồng và không gian công cộng lành mạnh hơn cho tất cả mọi người”.

Bà Angela Pratt cũng hoan nghênh các quy định giao Chính phủ xây dựng lộ trình tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá trong những năm tới.

“Cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá của Việt Nam đã góp phần cứu sống nhiều người và nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá trong hơn một thập kỷ qua. WHO kêu gọi Chính phủ xây dựng lộ trình đưa vào áp dụng các cảnh báo có diện tích lớn hơn với bộ hình ảnh cảnh báo được cập nhật khi luật có hiệu lực, đồng thời sớm in các cảnh báo mới này trên bao bì sản phẩm. Bằng chứng từ nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy cảnh báo lớn hơn, nổi bật hơn có hiệu quả cao trong việc giúp người hút cai thuốc lá và ngăn ngừa trẻ em, thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng thuốc lá”, Trưởng đại diện WHO nói.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá với việc cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, cùng với những cải cách quan trọng về thuế thuốc lá. Những sửa đổi lần này củng cố thêm những kết quả đã đạt được, góp phần bảo vệ sức khỏe, cứu sống nhiều người và xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho các thế hệ mai sau.