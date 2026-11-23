Công nghệ bắt đầu từ nhu cầu người mua

Thay vì phải chờ đến quầy thu ngân, người mua sắm có thể theo dõi giá trị giỏ hàng ngay trong quá trình lựa chọn sản phẩm thông qua xe đẩy thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ thống hỗ trợ nhận diện hàng hóa, quét mã vạch và cập nhật giá trị giỏ hàng theo thời gian thực. Khi hoàn tất mua sắm, người dùng có thể quét mã QR tại quầy để thanh toán.

Đây là một trong những ứng dụng công nghệ đang được thử nghiệm dành cho nhóm khách hàng Bạch kim tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi, mô hình siêu thị Co.opmart Pro đầu tiên tại TP.HCM.

Trong hoạt động bán lẻ, trải nghiệm mua sắm không chỉ phụ thuộc vào sự đa dạng của hàng hóa, chất lượng sản phẩm hay giá bán. Sự thuận tiện trong quá trình lựa chọn, khả năng kiểm soát chi tiêu và thời gian thanh toán cũng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng.

Với những giỏ hàng có nhiều sản phẩm, việc theo dõi chi tiêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vào giờ cao điểm, thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân cũng có thể kéo dài, ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm. Đây là những công đoạn mà Saigon Co.op muốn cải thiện khi triển khai giải pháp Smart AI Cart (xe đẩy thông minh)

Thông qua công nghệ AI Vision, xe đẩy có thể nhận diện sản phẩm được lựa chọn và tự động cập nhật giá trị giỏ hàng theo thời gian thực. Nhờ đó, người mua có thể chủ động theo dõi chi tiêu, cân nhắc thêm hoặc bớt hàng hóa ngay trong quá trình mua sắm. Việc giảm bớt các thao tác tại quầy thanh toán cũng được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi, giúp trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn.

Nhưng để xe đẩy có thể thực hiện được những chức năng trên, việc tích hợp công nghệ nhận diện hình ảnh mới chỉ là một phần công việc. Hệ thống còn phải kết nối thiết bị, phần mềm và dữ liệu hàng hóa để thông tin được xử lý chính xác trong suốt quá trình sử dụng.

Là đơn vị tư vấn và tích hợp công nghệ trong dự án, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) đảm nhiệm xây dựng kiến trúc tổng thể, kết nối các thành phần của hệ thống, đồng thời tham gia thu thập dữ liệu và phát triển các chức năng AI phục vụ nhận diện sản phẩm, xử lý thông tin giỏ hàng.

Giải pháp được phát triển trên cơ sở ý tưởng và yêu cầu nghiệp vụ do Saigon Co.op đưa ra, xuất phát từ đặc thù vận hành siêu thị và nhu cầu thực tế của người mua sắm.

Ông Lê Nhựt Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Giải pháp và công nghệ Việt, Công ty HPT. Ảnh: Kim Thanh

Chia sẻ với TheLEADER, ông Lê Nhựt Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Giải pháp và công nghệ Việt, Công ty HPT cho biết một trong những yêu cầu của dự án là bảo đảm thiết bị, phần mềm, công nghệ AI và các hệ thống liên quan có thể phối hợp với nhau trong quá trình vận hành.

Chẳng hạn, khi một sản phẩm được nhận diện, thông tin hàng hóa phải được xử lý và cập nhật vào giỏ hàng. Nếu quá trình này thiếu đồng bộ, thông tin hiển thị có thể không phản ánh đúng những gì người mua đã lựa chọn.

Vì vậy, độ chính xác của hệ thống không chỉ phụ thuộc vào khả năng nhận diện hình ảnh, mà còn liên quan đến cách các thành phần công nghệ trao đổi và xử lý dữ liệu. Và quan trọng hơn là phải đưa những công nghệ khác nhau vào cùng một hệ thống, bảo đảm đáp ứng được đúng yêu cầu sử dụng tại siêu thị.

Việc đưa Smart AI Cart vào thử nghiệm tại Co.opmart Pro Nguyễn Trãi là bước đầu để các bên đánh giá khả năng vận hành, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trước khi mở rộng quy mô.

Từ 1.000 mã hàng đến bài toán mở rộng quy mô

Theo HPT, doanh nghiệp và các đối tác đã hoàn thành việc huấn luyện hệ thống AI với khoảng 1.000 mã hàng hóa (SKU). Các bên cũng đang phối hợp sản xuất những mẫu Smart AI Cart phục vụ thử nghiệm thực tế tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op.

Để đưa giải pháp vào sử dụng rộng rãi, một trong những yêu cầu quan trọng là mở rộng khả năng nhận diện hàng hóa. Bởi trong siêu thị, nhiều sản phẩm cùng loại có thể chỉ khác nhau về trọng lượng, dung tích hoặc một vài chi tiết trên bao bì. Bên cạnh đó, danh mục hàng hóa thường xuyên thay đổi khi sản phẩm mới được bổ sung hoặc nhà sản xuất điều chỉnh mẫu mã.

Điều này đòi hỏi hệ thống AI phải liên tục được cập nhật dữ liệu, huấn luyện và kiểm tra để nhận diện chính xác từng sản phẩm.

Với một thiết bị hỗ trợ mua sắm và thanh toán, sai sót trong nhận diện hàng hóa có thể dẫn đến chênh lệch giá trị giỏ hàng, buộc người mua phải kiểm tra lại thông tin. Khi đó, sự thuận tiện mà công nghệ mang lại cũng bị ảnh hưởng.

Đây là vấn đề HPT và các đối tác cần tính đến trong quá trình hoàn thiện Smart AI Cart, nhất là khi số lượng sản phẩm được nhận diện tăng lên. Theo kế hoạch, sau giai đoạn thử nghiệm, xe đẩy thông minh sẽ được sản xuất với số lượng lớn, hướng đến khả năng nhận diện hơn 30.000 SKU.

Từ khoảng 1.000 lên hơn 30.000 mã hàng là bước mở rộng đáng kể. Ngoài việc bổ sung dữ liệu, hệ thống cần duy trì độ chính xác và khả năng xử lý ổn định khi danh mục sản phẩm ngày càng lớn.

Việc tăng số lượng xe đẩy cũng đặt ra yêu cầu về vận hành. Những lỗi phát sinh trong phạm vi thử nghiệm có thể được xử lý với từng thiết bị, nhưng khi triển khai rộng rãi, hệ thống cần có khả năng cập nhật và khắc phục sự cố mà không làm gián đoạn hoạt động mua sắm.

Xe đẩy thông minh tích hợp AI, hướng đến cách mua sắm thuận tiện và chủ động hơn. Ảnh: Kim Thanh

Do đó, bên cạnh phát triển AI, HPT và các đối tác còn phải tính đến khả năng duy trì sự đồng bộ giữa thiết bị, phần mềm và dữ liệu khi quy mô sử dụng tăng lên.

Không dừng ở chức năng nhận diện hàng hóa và hỗ trợ thanh toán, các bên còn dự kiến phát triển thêm những tiện ích như cá nhân hóa kế hoạch mua sắm, dẫn đường trong siêu thị và sử dụng AI để gợi ý sản phẩm.

Chẳng hạn, với tính năng dẫn đường, người mua có thể được hướng dẫn đến vị trí những mặt hàng cần tìm. Trong khi đó, việc cá nhân hóa kế hoạch mua sắm có thể giúp sắp xếp danh sách sản phẩm theo nhu cầu, còn các gợi ý từ AI cung cấp thêm thông tin để giúp khách hàng cân nhắc lựa chọn.

Những tính năng này hiện mới vẫn nằm trong kế hoạch phát triển, chưa được triển khai đầy đủ ở giai đoạn thử nghiệm. Nếu được hiện thực hóa, Smart AI Cart sẽ không chỉ hỗ trợ theo dõi giỏ hàng và thanh toán, mà còn có thể tham gia vào những công đoạn trước đó như tìm kiếm, lựa chọn và lên kế hoạch mua sắm.

Dù vậy, việc bổ sung nhiều tính năng cũng cần đi cùng yêu cầu dễ sử dụng. Một chiếc xe đẩy thông minh sẽ khó phát huy hiệu quả nếu người mua phải thực hiện quá nhiều thao tác hoặc mất thời gian làm quen với thiết bị.

Với nhà bán lẻ, hiệu quả của giải pháp còn cần được đánh giá qua những kết quả cụ thể, từ độ chính xác khi nhận diện hàng hóa, thời gian thanh toán đến mức độ thuận tiện đối với người sử dụng.

Chi phí đầu tư, bảo trì và vận hành cũng là những yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định triển khai trên diện rộng.

Ông Nam cho biết quá trình mở rộng Smart AI Cart không chỉ đặt ra yêu cầu phát triển thêm chức năng AI, mà còn đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện khả năng tích hợp và vận hành của toàn bộ hệ thống.

Kết quả của quá trình thử nghiệm sẽ là cơ sở để các bên xác định khả năng mở rộng, cũng như những điều chỉnh cần thiết trước khi đưa xe đẩy thông minh vào hoạt động rộng rãi.