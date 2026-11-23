Kịch bản lừa đảo diễn ra thế nào?

Kẻ gian thường mở đầu bằng việc đọc đúng tên bạn, thậm chí đúng món hàng bạn từng đặt, khiến bạn tin ngay rằng đây là cuộc gọi thật. Thông tin này chúng có được từ các nguồn dữ liệu bị rò rỉ, mua bán trái phép.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng báo sản phẩm bị lỗi, bị thu hồi, và công ty muốn hoàn lại tiền cho bạn.

Để hoàn tiền, chúng đề nghị bạn cung cấp số tài khoản ngân hàng, rồi dẫn dụ thêm một bước nguy hiểm: yêu cầu đọc mã xác thực OTP vừa gửi về điện thoại, hoặc hướng dẫn bạn bấm vào một đường link, cài một ứng dụng để nhận tiền.

Ảnh minh họa

Thực chất, đó chính là lúc chúng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút sạch tiền của bạn. Cái bẫy được giăng khéo đến mức nạn nhân tưởng mình đang nhận tiền, trong khi thực ra đang bị lấy đi tiền.

Bốn điều cần nhớ để không mắc bẫy

Thứ nhất, không có chuyện hoàn tiền nào cần bạn cung cấp mã OTP hay cài ứng dụng lạ. Tiền hoàn về tài khoản là việc một chiều, người nhận không cần làm gì ngoài việc chờ tiền vào. Hễ ai yêu cầu đọc OTP để nhận tiền, chắc chắn đó là lừa đảo.

Thứ hai, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu cho người lạ qua điện thoại, dù họ xưng danh gì. Việc kẻ gian biết tên bạn, biết đơn hàng của bạn không chứng minh họ là người thật, mà chỉ cho thấy thông tin của bạn đã bị lộ.

Thứ ba, bình tĩnh và tự kiểm chứng. Nếu nghi ngờ về một đơn hàng, hãy tự mở ứng dụng mua sắm chính thức để kiểm tra, hoặc gọi lại tổng đài chính thức của sàn, của thương hiệu, thay vì làm theo hướng dẫn của người gọi tới.

Thứ tư, tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài ứng dụng từ đường dẫn người lạ gửi. Mọi giao dịch nên thực hiện trong ứng dụng chính thức, không chuyển ra ngoài theo yêu cầu riêng.

Chị em hay mua sắm online là nhóm dễ bị nhắm tới, vì thông tin đơn hàng dễ bị khớp để tạo lòng tin. Hãy ghi nhớ nguyên tắc đơn giản: nhận tiền thì không bao giờ phải đọc OTP hay cài gì cả. Và đừng quên dặn ông bà, cha mẹ, những người ít rành công nghệ, về chiêu trò này, bởi họ càng dễ hoang mang khi nghe tới chuyện tiền bạc. Một lời nhắc kịp thời có thể giữ cho cả nhà tránh được mất mát đáng tiếc giữa mùa mua sắm cuối năm.